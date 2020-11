Il rapporto che abbiamo con tutto ciò che è altro da noi diviene una questione da non sottovalutare, è una faccenda molto delicata. Non possiamo fare a meno di stare con gli altri, viviamo in società perlopiù multi-selettiva, possiamo scegliere con cosa o con chi stare, ma non possiamo escludere totalmente l’alterità. È tema di controversia quotidiana quello del razzismo, del sessismo, del negazionismo, della disparità di genere, degli scontri religiosi, dell’intolleranza verso la differenza in ogni sua forma. In che senso questi temi hanno a che fare con l’altro di cui abbiamo parlato? Il problema dell’accettazione dell’altro non è certo recente, ma esiste da quando l’uomo ha iniziato a pensare e a costruire società complesse. Rimane un gran bel problema l’accoglienza dell’altro, considerato che non possiamo fare a meno di confrontarci quotidianamente con le cose, perché siamo sempre in relazione con esse. Eppure, in certi momenti c’è chi è pronto a difendere con forza certi confini, qualsiasi essi siano: il colore della pelle, le idee, una semplice diversità. Cosa ci porta a questo? L’incomprensione. Comprendere significa prendere qualcosa, raccoglierlo e custodirlo con noi, perché vogliamo renderlo nostro e non lasciarlo più, come quando da bambini cerchiamo di portare in casa ogni cosa ci capitava a tiro. Ma qui sorge un difetto di percorso, poiché non è possibile prendere tutto, siamo costretti a scegliere cosa prendere e cosa no, a detta di nostra madre. La scelta, oggi, è una preferenza su cosa conservare e cosa no, quale immagine o suono registrato del mondo mantenere nei nostri dispositivi e nella nostra memoria e cosa eliminare. Perché siamo costretti ad eliminare? Semplice, non abbiamo sufficiente spazio. Non siamo in grado ti mantenere, conservare tutto, così come non siamo in grado di comprendere tutto. Le idee, i pregiudizi, le intuizioni, le affermazioni, le conclusioni sono come le immagini dei nostri dispositivi: hanno uno spazio limitato e spesso siamo costretti a decidere cosa sacrificare. Sacrificheremmo mai un essere umano così come sacrificheremmo il duplicato di una foto scattata di troppo? Verrebbe facile pensare che una scelta di questo tipo potrebbe essere ovvia, eppure nella nostra epoca vediamo quotidianamente episodi di repulsione, di odio verbale, di avversione violenta e talvolta, nei casi più estremi, violenza fisica e prepotenza di ogni genere. Vediamo continuamente tentativi continui di isolare chi non condivide le nostre idee o, al contrario, di sentirci isolati dagli altri perché non riusciamo ad affermare quello che pensiamo.