Per la scelta ottimale della modalità d’insegnamento del prossimo anno accademico, l’Università ha continuato a seguire i quattro principi a cui si è ispirata per l’organizzazione dei due appena passati. Al primo posto c’è la tutela della sicurezza della comunità accademica, seguito dalla ricerca di soluzioni che permettano di dare continuità all’istituzione e contribuiscano alla tenuta del tessuto sociale. Come terzo principio c’è l’impegno ad assicurare che l’offerta accademica venga mantenuta persino in un contesto difficile e volatile com’è quello attuale. L’USI, infine, si impegna ad aderire sempre alle decisioni prese dalle autorità pubbliche competenti.

In particolare, per il ritorno sul campus saranno ancora necessari l’utilizzo della mascherina e il distanziamento obbligatorio. Se si mostrerà necessario usufruire di più spazio di quello disponibile, è già prevista l’implementazione di una modalità mista come quella messa in atto durante l’anno accademico 2020-21, in cui era prevista un’alternanza fra lezioni in presenza e a distanza, così da garantire il distanziamento essenziale. Le integrazioni online, similmente a quanto già attuato, comprendono l’uso esteso della piattaforma iCorsi, su cui saranno messi a disposizione il syllabus, i materiali e la registrazione sistematica di ogni lezione, in caso nuove ipotetiche restrizioni limitino la possibilità di raggiungere i campus. Le modalità specifiche in ogni caso saranno definite dalle Facoltà in accordo con il Prorettorato per la formazione e la vita universitaria il prima possibile.