Il salto che spaventa

Se provassimo a chiedere ad uno studente, da qualsiasi facoltà egli provenga, se una volta laureato si sente capace di svolgere a pieno il tipo di lavoro per cui ha studiato, la risposta sarà un secco «No». Ed anche qualora la risposta sia «Sì», noteremmo facilmente la titubanza nell’affermarlo.

Perché succede? Negli anni di università, quella che viene fornita allo studente è una preparazione di tipo tecnico/teorico - in soldoni: tante nozioni – che sono fondamentali per il lavoro a cui lo studio lo prepara, ma che non sono abbastanza perché egli possa affermare di essere capace a svolgerlo autonomamente. Quando si fa il salto da università a mondo del lavoro si ha l’impressione che sia tutto diverso da ciò che si è imparato. Un’affermazione tipica: «ho studiato che questa cosa si fa nel modo x, ma in ufficio mi hanno detto di farla nel modo y». Si ha quindi l’impressione di sapere, in realtà, molto poco e di dover reimparare tutto d’accapo.

Da qui nasce l’importanza di non cullarsi solo ed esclusivamente sugli insegnamenti dei corsi universitari, ma, piuttosto, di prendere ciò che si è imparato da quei corsi e sfruttarlo al massimo confrontandolo con il mondo che sta fuori l’università. In questo modo si mantiene il passo, oltre che con gli studi, anche con il mondo del lavoro che aspetta lo studente.

Le università stesse, soprattutto negli ultimi tempi, hanno ben compreso questo concetto e mettono a disposizione dei loro studenti sempre più strumenti ed occasioni per cominciare a guardare oltre l’università stessa. Alcuni esempi sono: la possibilità (o l’obbligo per conseguire la laurea in alcune facoltà) di fare tirocini o internship presso aziende del settore d’interesse; seminari o corsi formativi paralleli; incontri tra professionisti e studenti (come avviene ad esempio con la Long Night of Careers che si tiene ogni anno presso l’USI, durante la quale gli studenti hanno la possibilità di interagire, chiedere consigli e mettersi alla prova con rappresentati di alcune tra le più importanti imprese del territorio). Molti studenti, invece, decidono autonomamente di mettersi alla prova cercando un lavoro, accontentandosi anche di un ruolo marginale, all’interno del settore per cui studiano, così da avere già un’idea di cosa li aspetta in futuro, arrivandoci più preparati e sicuri delle loro capacità.

Inoltre attraggono sempre più studenti le scuole universitarie professionali – come la SUPSI – che nascono proprio con l’obiettivo di formare i propri laureandi in un’ottica più «pratica», oltre che «teorica».

La responsabilità di quella sensazione di impreparazione che si ha il primo giorno di lavoro, quindi, non dovrebbe recriminarsi alle università, che, come detto, si impegnano sempre di più a fornire una formazione completa, ma piuttosto a sé stessi se, oltre a studiare, non si ha avuto l’accortezza di «rubare» il lavoro con gli occhi ai professionisti.

Osservare attentamente il mondo che ci circonda, essere sempre curiosi di scoprire e mettersi alla prova, forti delle conoscenze che ci dà l’università, è il modo migliore per essere neo-lavoratori con un profilo interessante e per sconfiggere la famigerata paura da «primo giorno di lavoro».

