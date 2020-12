Chi è Stefano? Cos’è l’UCIT?

Sono un imprenditore nel mondo della consulenza aziendale, da sempre ho voluto porre la persona al centro nelle dinamiche professionali e associative nelle quali ho creduto. A dicembre scorso ho fondato l’Associazione UCIT «Unione Cristiana Imprenditori Ticinesi» che si impegna ad attivare processi di cambiamento volti al bene comune promuovendo in tutte le forme possibili una specificità positiva nei comportamenti di imprenditori e manager, perché il «fare impresa» prima di avere un significato professionale, ne ha uno umano. Nell’attrarre nuovi soci ci impegniamo a trattare con grande efficacia e pragmaticità temi legati alla sostenibilità, all’inclusione, al welfare, alle diversità, alla leadership responsabile, alla coesione sociale e ai giovani. La formazione è un’esigenza espressa dai soci, in particolare da coloro che si avvicinano per la prima volta. Essa può concettualmente ricondursi a due filoni principali: la formazione religiosa, sui temi della dottrina sociale della Chiesa, e l’approfondimento sugli argomenti più rilevanti di carattere socio-economico-politico. Non basta più essere solo bravi imprenditori con i dipendenti; è importante ridare al territorio quel benessere che ci ha consentito di generare profitto.

Lo scorso 16 novembre avete promosso un webinar dal titolo «Intelligenza artificiale ed etica. I benefici della tecnologia per una rivoluzione umana», con ospiti illustri del panorama culturale ticinese. Cosa ha guidato la scelta del tema?

Il tema della conferenza è per noi «il tema». L’intelligenza artificiale oggi più che mai interessa gran parte della nostra economia reale: dalla logistica alla gestione dei trasporti, dal controllo della filiera agroalimentare al supporto alle attività mediche, dai servizi per i cittadini all’efficientamento dei processi produttivi. Essa è in grado di incidere in modo assai significativo sull’assetto sociale ed economico del mondo. Due anni fa l’Europa ha raccomandato ai paesi un’azione sinergica per affrontare le nuove sfide predisponendo una strategia unica per l’intelligenza artificiale e sono state create varie commissioni con l’obiettivo di regolare un fenomeno così nuovo e complesso in cui equilibrare non solo le opportunità e i rischi che l’intelligenza artificiale comporta sul piano strettamente giuridico ed economico, ma anche le profonde implicazioni antropologiche, psicologiche, culturali ed etiche. Rischiamo di essere sommersi da dati perdendo memoria e libertà, affidando le nostre scelte alle macchine.

Qual è il suo personale pensiero sulle nuove tecnologie e sull’Intelligenza Artificiale? Come crede che cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni?

A mio avviso le nuove tecnologie avranno un ruolo sempre più a supporto dell’uomo. In un contesto attuale di mercato sempre più dinamico, volatile e imprevedibile, il processo di definizione delle decisioni è difficile e complesso. L’etica, sempre presente nei futuri lavori, è un concetto che non riguarda solo il settore religioso-spirituale, bensì è un concetto che ricorre ogni giorno nelle nostre vite e che serve per il nostro benessere biologico. Dare importanza alle persone è la chiave di una buona economia anche per i lavori del futuro, in particolare alle persone che vivono in condizioni problematiche come, a volte, può riguardare i giovani che spesso si sentono in una situazione di incertezza affettiva, relazionale, sociale. Si parla a questo proposito di crisi della generatività, che

incide non solo sulla questione del lavoro e della natalità, ma anche sulla generatività sociale, sulla produzione di capitale umano, sul volontariato, sulla vita civile e comunitaria.

Cosa fa, nel concreto, la vostra associazione?

Un aspetto estremamente distintivo riguarda l’attività di ricerca che la nostra UCIT Academy sta strutturando con un gruppo di studenti ed aziende. Nel progetto si catalizzeranno le migliori energie del territorio per produrre idee e raccomandazioni finalizzate a supportare le aziende attive nella comunità Ticino ad affrontare in modo etico le grandi sfide cui siamo confrontati. L’approccio costruttivo vuole coinvolgere nel migliore dei modi i soci dell’Associazione condividendo con loro progetti in grado di produrre idee, spunti di riflessione e raccomandazioni operative a favore dell’intera comunità su come affrontare le grandi sfide economiche, ambientali, tecnologiche e sociali cui siamo confrontati in modo etico. Permettere a giovani studenti ticinesi di testare sul campo le competenze acquisite, mettendole al servizio delle aziende del territorio, accrescendo al contempo la propria capacità di collocamento professionale in Ticino. L’ultimo evento prima della pausa natalizia ha come tema la finanza sostenibile e le buone pratiche imprenditoriali in un contesto globale in cui è sempre più che necessario un cambio di paradigma verso un’economia più integrale e civile.

