Siamo al termine della sessione d’esami invernale, ancora una volta svolta davanti al vigile sguardo della webcam e con il grande sostegno della connessione internet a supportarci. Gli esami in modalità online ci stanno regalando esperienze mai vissute dagli studenti, abituati a camminare nervosamente nei corridoi universitari prima che il/la professore/essa chiami il proprio nome e ad entrare in aula porgendo un ultimo sguardo ai compagni come per salutarli prima di scendere sul campo di battaglia. Ora invece la stessa camminata nervosa avviene tra le mura di casa, ben sistemati sopra e con il pigiama sotto - tanto si viene ripresi solo per metà - si salutano i parenti intimandogli di fare silenzio – consapevoli però del fatto che questo non accadrà – e si prende posto alla scrivania con il proprio dispositivo davanti, pregandolo di portare un po' di fortuna, lui che ci ha accompagnato in tutta la fase di studio. Ovviamente durante l’esame intervengono mille agenti esterni che provano a sabotarlo: la connessione che salta, i parenti che decidono di litigare appena hai cominciato, il/la fratello/sorella che non sa che sei sotto esame ed entra in stanza in accappatoio, il cane che abbaia alla finestra, il gatto che graffia la porta cercando di entrare in stanza (perché, si sa, i gatti ci snobbano quando vogliamo coccolarli ma hanno improvvisamente bisogno di attenzioni proprio nei momenti meno adatti), insomma l’intero cosmo sembra congiurare contro l’esame, e il/la povero/a studente/essa deve gestire tutta la situazione oltre che fare ciò per cui si trova lì – sostenere l’esame, per l’appunto, che già di per sé è una circostanza stressante.

Per quanto la modalità d’esame online, ad un primo sguardo, può sembrare più «accomodante» rispetto a quella in presenza, essa comporta un numero incredibilmente grande di variabili nel verificarsi di situazioni impreviste che possono venire a crearsi nel suo svolgimento, con l’effetto che l’aggettivo «accomodante» diventa piuttosto difficile da attribuirle. Molti studenti infatti si sono trovati a doversi ricredere sul loro giudizio iniziale, pensando che questa modalità avrebbe in qualche modo reso più semplice o più tranquillo il momento dell’esame, dovendo constatare che, al contrario, questo non ha assolutamente perso il suo carattere di prova. L’esame infatti non è solo un momento in cui il/la professore/essa valuta le conoscenze acquisite dai suoi studenti, ma è anche un atto performativo in cui è essenziale non solo una preparazione adeguata, ma anche il sapersi esprimere in modo corretto (al di là del linguaggio tecnico), il gestire le proprie emozioni, la capacità di riflessione sotto stress ed anche – perché no – la capacità di improvvisazione. Questo vale per l’esame in presenza come per quello online e chi si trova a sottovalutare questo aspetto potrebbe incorrere in risultati negativi – più o meno - inaspettati.

Con la speranza di tornare presto in presenza, per poter condividere a pieno questi momenti con i compagni di corso, dobbiamo ricordarci che per gli studenti – come per tutti – questa situazione è una sfida ardua da affrontare, e questo genere di sfide non sono mai facili da superare.

