Sembra di essere tornati indietro nel tempo, a marzo per l’esattezza. Siamo di nuovo al punto in cui ogni aspetto del nostro vivere in società è sulla bilancia, che attende di essere ponderato. Sì o no? Pro o contro? Da tempo ci chiediamo quale sia la diritta via da seguire: quali le raccomandazioni da seguire e le azioni che ci mettono in pericolo. Attendiamo però ancora una risposta chiara, che ci faccia uscire dalla selva oscura in cui ci siamo smarriti. La scorsa primavera abbiamo vissuto attimi di incertezza, quando una forza invisibile ha messo in ginocchio la popolazione mondiale.

Si dice che l’uomo impara dagli errori, ed è vero che abbiamo appreso molte cose durante gli scorsi mesi, ma ancora fatichiamo a far fronte alla seconda ondata che si avvicina.

Dietro le quinte, qualcuno non si è mai fermato nel cercare di far luce sui dubbi che sono nati a partire da febbraio, e ha deciso di reagire subito. USI e SUPSI, con il contributo dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (affiliato USI), l’Ente Ospedaliaro Cantonale e il Laboratorio di microbiologia applicata (SUPSI), non si sono fatti prendere alla sprovvista e hanno subito reagito di fronte al peggioramento della situazione, lanciando il progetto di ricerca Corona Immunitas Ticino, di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane.

Lo studio, che indaga l’impatto del coronavirus, la sua diffusione e lo sviluppo dell’immunità nella popolazione ticinese, ha infatti deciso recentemente di invitare alla partecipazione circa altri 5 mila residenti del Canton Ticino, che si aggiungono agli 8 mila previsti dal suo campione iniziale.

«La nostra intenzione – spiega il Professor Emiliano Albanese, epidemiologo e co-responsabile scientifico del progetto – è quella di poter acquisire dei dati epidemiologici, lavorando su un campione rappresentativo. Riteniamo importante favorire, tramite una raccolta dati rigorosa, un dialogo aperto con la popolazione. Oggi abbiamo anche molti più elementi: dal punto di vista clinico sappiamo riconoscere prima la malattia e la sappiamo curare meglio; abbiamo anche più misure di salute pubblica accettate, comprese e messe in atto dalla popolazione».

Anche per Anna Maria Annoni, co-responsabile della comunicazione del progetto CI Ticino, la risposta per far fronte ai cambiamenti di questi tempi risiede «nella collaborazione da parte della popolazione, nella volontà di aiutare la ricerca, di partecipare e invitare a propria volta parenti e amici, soprattutto se appartenenti a fasce di età su cui ancora non sappiamo abbastanza e che sono considerate vulnerabili, come quelle dei bambini e degli anziani.»

La collaborazione attraversa ogni confine, per questo motivo deve avere inizio già all’interno dell’ambiente universitario di ricerca e insegnamento.

Quello che anche il Professor Albanese si aspetta è che «ci sia un riconoscimento proattivo da parte degli studenti universitari. L’idea è che si facciano promotori di azioni, attività e iniziative tra pari, indicando ai loro coetanei non solo la modalità, ma anche le motivazioni per cui c’è un impegno individuale e collettivo. La minor vulnerabilità delle persone sotto ai 20-30 anni è il loro punto di forza in qualità di promotori».

In un momento delicato come questo, è importante avere, come ci dice Annoni, «un canale comunicativo aperto e bidirezionale tra comunità scientifica e popolazione, attraverso la promozione di un processo dialogico in tempo reale. È sicuramente un elemento fondamentale affinché la ricerca possa monitorare l’evolversi della pandemia, adattarsi, e ottenere risultati informativi per le istituzioni competenti in materia di salute pubblica».

