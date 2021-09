Kant era un pro-vax?

Nella Critica della Ragion Pratica (1788), Kant ci dice che il vero comportamento morale si ha quando si agisce in conformità con l’imperativo categorico. Esso, in una delle sue formulazioni, prescrive che bisogna agire autoimponendosi una regola che si voglia, al tempo stesso, che valga come regola universale, ovvero: oggettiva, condivisa da tutti. Perché ciò avvenga è necessaria una condizione fondamentale: la libertà. La volontà infatti deve essere libera di aderire alla legge morale, altrimenti che valore avrebbe compiere il proprio dovere se non si potesse fare a meno di farlo? Quindi, perché un’azione sia morale bisogna che essa si conformi alla legge morale; quest’ultima è dettata dal soggetto ma ha la formula dell’universalità; e bisogna obbedirle in quanto liberi di farlo. Come si vede, sembra che il binomio «obbligo-libertà» possa esistere, almeno nella misura in cui l’obbligo viene autoimposto dallo stesso soggetto per mezzo della sua fondamentale libertà.