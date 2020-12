Luca Maria Gambardella è professore ordinario presso la Facoltà di Informatica dell’USI, membro dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale USI-SUPSI (che ha diretto dal 1995 al 2020) e Direttore del Master USI in Intelligenza Artificiale. I suoi principali interessi di ricerca e pubblicazioni sono nell’area dell’apprendimento automatico, della simulazione, della robotica a sciame, delle metaeuristiche, applicate a problemi accademici e del mondo reale. In particolare, ha studiato e sviluppato riconosciuti algoritmi di ottimizzazione ispirati al comportamento delle colonie (Ant Colony Optimization) per risolvere i problemi di trasporto, di assegnamento e schedulazione.

Il Prof. Gambardella agisce come guest editor e revisore per le più importanti riviste del suo settore, ed è responsabile di progetti per il Fondo Nazionale Svizzero, la Fondazione Hasler, Innosuisse, la Commissione Europea e l’industria.

Nel settore privato ricopre il ruolo di Co-Founder & CTO Head of Applied AI presso Artificialy SA, una azienda di Lugano che si occupa di progetti e soluzioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

In campo artistico ha co-realizzato nel tunnel pedonale di Lugano-Besso la «NeuralRope#1. Inside an Artificial Brain» (2019), un’installazione interattiva permanente di 100 metri che riproduce una rete neurale artificiale. (Fonte www.usi.ch)

Luca Maria Gambardella, USI

L’Intelligenza Artificiale nell’immagine collettiva sembra una figura fantascientifica, qualcosa ancora da «serie tv». Cos’è in realtà?

Partirei proprio da questo, l’utilizzo del temine «Intelligenza Artificiale» nella fiction e nel mondo dell’informatica. La prima ha sicuramente fatto un’enorme pubblicità al secondo, ma va fatta un po’ di chiarezza. Nel mondo della fiction si trovano in sostanza degli uomini con i superpoteri, con capacità intellettive e fisiche ben oltre il normale, ma questo è lontano da quello che è lo stato della tecnologia attuale. Infatti ultimamente mi sto spostando verso una definizione di IA che sia piuttosto «Informatica Avanzata».

Il nostro primo obiettivo è quello di risolvere dei problemi ispirandoci a come lo fa l’essere umano, quindi attraverso la logica, la capacità di fare associazioni, di fare sintesi, di seguire un insieme di regole. Partiamo da lì, realizzando poi delle macchine o dei programmi capaci di fare lo stesso. Un aspetto interessante è sicuramente quello del «machine learning» - ovvero quel processo per cui una macchina impara. Quando insegniamo alle nostre macchine a fare qualcosa, c’è dietro il lavoro di un professionista del campo in cui il lavoro della macchina si rende utile. Faccio degli esempi: se vogliamo aiutare un medico ad identificare dei tumori in un’immagine, prima agisce il biologo che su quella immagine individua i tumori, assegnando delle etichette ai dati, poi questi dati vengono passati ad una macchina che li organizza secondo un’informatica avanzata che è capace di generalizzare; oppure potrebbe aiutare un imprenditore nella raccolta e nell’interpretazione di dati statistici utili a fare indagini e analisi di mercato, velocizzando nettamente il processo. Bisogna

trovare il giusto bilanciamento tra ciò che deleghiamo alla macchina e ciò che teniamo per noi. Ad esempio, non delegherei mai ad una macchina la comunicazione di una diagnosi difficile ad un paziente.

L’importante quando pensiamo all’Intelligenza Artificiale, come detto su, è non pensare a super-uomini o super-robots, questo crea della confusione che non è utile.

Da professore, come l’IA sta cambiando il modo di studiare e di insegnare?

Ci siamo trovati dal venerdì sera al lunedì mattina a dover cambiare le modalità di insegnamento e a gestire delle classi in remoto, questo grazie a della tecnologia che era a disposizione.

Abbiamo due progetti in questo campo: il primo, che abbiamo già fatto, era volto ad ottenere dei test adattivi, ad esempio, per le lingue. Invece che sottoporre lo studente alla classica sfilza di domande, la macchina individua mentre egli risponde l’eventuale insorgenza di lacune e cerca di focalizzare le domande in quel campo mentre diventa meno attenta a ciò che conosce meglio. Così diventa una sorta di insegnante privato che aiuta lo studente ad assumere le competenze giuste personalizzando il percorso. Questo non è utilizzabile solo per l’insegnamento, ma, generalizzando, si tratta di profilare un potenziale studente o cliente o caso clinico, etc..., cercando di andare verso una soluzione più personalizzata.

Stiamo lavorando inoltre su un progetto del Fondo Nazionale per valutare ed aumentare il pensiero computazionale dei ragazzi delle scuole primarie. Utilizzando dei piccoli robot, li mettiamo in teams per fargli fare degli esercizi così da insegnarli a ragionare in maniera logica, a dividere bene i task, a lavorare in squadra. Lo strumento (il robot) aiuta a questo scopo perché si può vedere nella pratica il risultato di quello che pensano.

Secondo lei c’è un punto d’arrivo nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale? Un limite da non superare?

Io sono convinto che nella ricerca in generale ci debbano essere delle linee guida. In questo campo ci stiamo lavorando: la Comunità Europea è appena uscita con un documento contenente linee guida sull’etica e sulla privacy nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Sugli algoritmi e sulle conoscenze credo che non ci saranno mai grossi vincoli, ma neanche troppi problemi. Ricordiamoci che dietro c’è sempre un essere umano, e solo quest’ultimo può essere in cattiva fede, può voler fare cose malicious, ma potrebbe farlo in centinaia di modi (dai virus informatici ai virus biologici in laboratorio).

Sulle derive dell’IA c’è poco da dire per non ricadere nella fantascienza. Dire, ad esempio, che fra vent’anni non ci sarà più l’uomo ma solo le macchine, significa fare un’affermazione abbastanza improbabile. Queste sono sicuramente cose interessanti, ma immagino che, per arrivare ad un punto del genere, ci vorrà anche un certo consenso pubblico, non sono cose che si inventano dalla sera alla mattina. Il merito della fantascienza però è quello di porci dei limiti, dei problemi, anche se molto lontani da noi, facendoci così riflettere.

Si sta utilizzando l’IA nella lotta al Coronavirus?

Sulla parte di raccolta dati è un classico, quindi sicuramente si stanno utilizzando questi strumenti. Inoltre, c’è stato anche un po’ di lavoro iniziale quando si studiavano i vari vaccini nel tentativo di trovare, in modo computazionale, delle strade più promettenti rispetto ad altre.

Perché studiare Intelligenza Artificiale all’USI?

Storicamente siamo il primo Master in IA della Svizzera. Inoltre il clima accademico ticinese si basa su dei pillar: uno è l’Istituto dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale, che ho diretto per 25

anni fino allo scorso aprile, e che vanta il riconoscimento tra i 10 centri più importanti al mondo. L’Istituto coinvolge le due università ticinesi (USI e SUPSI), così diventa interessante studiare nel campo informatico sia in modo più accademico (USI) che in modo più pratico (SUPSI), sviluppando non solo la teoria ma anche l’applicazione della teoria a questioni pratiche.

Abbiamo un humus molto fervido. Quello che insegniamo ai nostri studenti è sempre al passo con i tempi, in quanto è materia delle nostre stessa ricerche e delle nostre conferenze. Inoltre è un master a misura d’uomo, così gli studenti vengono seguiti in modo molto puntuale, con la possibilità di accedere a diversi laboratori in cui lavoriamo sui droni o sul machine learning con macchine molto avanzate. Insomma offriamo un ambiente di tutto rispetto, sia a livello culturale che tecnologico.

Oggi, nel campo dell’IA, stiamo creando tantissimi nuovi posti di lavoro: iniziano ad esserci aziende che offrono servizi di questo tipo perchè l’economia va trascinata con l’innovazione. Questo è un tema che vorremmo fare in modo che resti come una delle caratteristiche del Canton Ticino. L’obiettivo è quello di formare studenti e creare un ambiente con degli investitori, aziende locali ed estere, facendo in modo che il Ticino rimanga un punto di riferimento per questa tecnologia.

