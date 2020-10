La campagna di Grecia del regime fascista fu un fallimento sin dal principio. Com’era possibile, si chiedeva Adolf Hitler, che l’invasione di un «paesino» a Sud dei Balcani necessitasse di così tanto tempo e sforzi bellici da parte del Regio Esercito italiano? D’altronde, quella nazista era stata un’escalation impressionante in Europa: gli Stati europei erano crollati uno dopo l’altro sotto la Wermacht e la Luftwaffe. Dall’Austria (operazione Otto) alla Boemia e Moravia (caso Verde), poi la Polonia (caso Bianco), dunque l’inizio della guerra. In primavera Danimarca e Norvegia (operazione Weserübung), poi il BeNeLux (caso Giallo). Dopo il crollo di Parigi, a Roma, Benito Mussolini era rimasto impressionato dalla potenza tedesca: entrato in guerra nel giugno del 1940, non attendeva altro che spartirsi il bottino territoriale conquistato dal socio del Nord. L’invasione di Grecia del 28 ottobre 1940 voleva innanzitutto essere una dimostrazione del valore dell’Italia agli occhi dell’alleato e del mondo, in un momento dove apparentemente la Blitzkrieg era vinta da chi l’aveva scatenata. Per l’occasione, il Duce aveva un asso nella manica: rassicurò i suoi generali in merito all’invasione balcanica, dal momento che gli ufficiali greci sarebbero stati pagati per non combattere e non resistere all’ingresso degli italiani nel Paese sull’Egeo. Tuttavia, Mussolini era stato informato male: i militari greci non erano stati corrotti e quando si arrivò alla resa dei conti in territorio ellenico essi mostrarono resistenza. Sebbene il regime fascista ad ispirazione futuristica enfatizzasse i grandi scafi di metallo e fosse rinomato per la sua industria aeronautica, il mare tempestoso non aiutò la flotta italica. Il Duce si era messo in testa di voler diventare signore del Mediterraneo, ma presto dovette fare i conti con la realtà: fu l’intervento tedesco al fianco dell’Italia ad essere decisivo nella campagna di Grecia. Il salvataggio degli italiani dal pantano ellenico obbligò Berlino ad aprire un nuovo fronte nel Reich; un fronte non strategico e fastidioso che avrebbe tolto ai nazisti diverse risorse per l’operazione Seelöwe contro l’Inghilterra. Visti i successi hitleriani, Mussolini – arrivato al vertice del suo Paese oltre un decennio ben prima del «dirimpettaio» germanico – si sentì sorpassato dall’apprendista nazista. Come un fratello maggiore, intendeva dimostrare alla comunità internazionale quanto l’Italia valesse: e quando si aprì la possibilità di aggiungere un lembo di terra all’italico impero, il Duce megalomane non esitò. Quella di Grecia fu una sorta di vittoria di Pirro: la campagna era stata preparata male e costò molto in termini di tempo, risorse e vite umane. Le precedenti e criminali operazioni in Libia ed Etiopia avevano sì fatto schizzare il debito pubblico del Regno, ma avevano consentito al Duce di incrementare la sua popolarità; cosa che non accadde in occasione della campagna di Grecia. «Il signor Mussolini può anche essere un eccellente politico e un buon capo di governo, ma non riuscirà mai a trasformare gli italiani in buoni soldati e l’Italia in un alleato leale», aveva sentenziato anni prima il Presidente tedesco Paul von Hindenburg. Tuttavia, l’esercito italiano venne umiliato in Grecia, la cui invasione era stata sconsigliata da molti fedelissimi del Duce. Mussolini, d’altra parte, s’immaginava una gloriosa entrata ad Atene: una sorta di revisione della Storia, con i latini che sottomettevano i greci.