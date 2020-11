Nonostante dalla scorsa primavera la pandemia da COVID-19 ci abbia costretto a ripensare la nostra vita ordinaria, ci abbia spinto a doverci adattare – ed in fretta – ad una situazione del tutto imprevedibile, tutti, a partire dalle istituzioni per finire ai singoli cittadini, ci siamo fortemente impegnati per restituire un briciolo di normalità ad un profondo stravolgimento delle abitudini. In questo senso abbiamo trasformato il modo di lavorare, il modo di insegnare e di studiare, il modo di stringere nuovi rapporti o di coltivare i vecchi, il modo di relazionarci con le altre persone.

La nostra vita difatti è costruita sui rapporti che instauriamo con gli altri, in quanto inseriti in una società complessa costituita principalmente da reti di relazioni. Quello che lo studente fa frequentando l’università, laureandosi, è proprio cercare il suo posto all’interno di questa fitta rete, provando a diventarne un saldo nodo. Ecco l’importanza di instaurare buoni rapporti con i compagni di corso, con i professori ed anche con le prime realtà lavorative durante gli anni di università. Cosa che, come già detto, è stata messa a durissima prova da una situazione che – per primaria necessità - ha spinto verso l’accentuarsi della distanza sociale.

La Notte Bianca delle Carriere, che si tiene ogni anno presso l’USI, è un evento atto a creare dei ponti tra gli universitari e il mondo del lavoro. «Assumiamo ogni anno diversi neolaureati da inserire nel programma Career Start – ci dice infatti Marzio Grassi, Responsabile Regione Ticino Credit Suisse - Per noi la LNoC rappresenta un momento privilegiato per entrare in contatto con gli studenti dell’USI e anche per proporci come datore di lavoro attrattivo».

È stata una serata molto stimolante e devo dire che le mie aspettative sono state rispettate

È dunque ammirevole che si sia trovato il modo per non dover rinunciare a questo evento. La prima parte di esso, infatti, si è tenuta lo scorso 19 novembre interamente per via digitale, aspettando di poterlo proporre il prossimo marzo sul Campus di Lugano, come di solito. Per l’occasione abbiamo raccolto alcune testimonianze da parte sia di studenti che di aziende che via hanno preso parte.

«È stata una serata molto stimolante e devo dire che le mie aspettative sono state rispettate», questo il parere di Lucia, studentessa al 2. anno di Master in managment che ha svolto il ruolo di Student Angel durante la LNoC, aggiungendo anche di aver «scoperto realtà aziendali che non conoscevo. Alcune aziende, tra quelle che ho potuto ascoltare, ci hanno già contattato per invitarci a successivi eventi, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatta». Matteo, invece, studente al 1. anno dello stesso Master di Lucia e anch’esso Student Angel, ci dice di esser stato inizialmente preoccupato per la responsabilità che portava il suo ruolo, ma che «grazie alle chiare indicazioni che il personale universitario (tramite mail, meeting su Teams, etc...) ci ha dato, non ci sono stati intoppi». In questo senso è stato fondamentale il lavoro del team dei Servizi Carriere ed Alumni, a capo di cui è la Responsabile Silvia Invrea, e della Programme Manager dell’evento Annelore Denti.

Dal canto aziendale, il Sign. Grassi afferma che «per noi è risultato molto utile per verificare l’interesse degli studenti nei confronti di Credit Suisse e sono felice del fatto che una novantina di persone abbia voluto partecipare al nostro workshop. È un segnale incoraggiante e sono certo che tra i partecipanti ci sono numerosi talenti che potrebbero candidarsi per una posizione in banca. Non dimentichiamo che da noi oggi sono già attivi più di 40 alumni dell’USI». Anche Sabina Marra, Responsabile sostituta Marketing del Personale e Salute dell’Ufficio federale del personale, commenta dicendo che «gli studenti erano ben preparati e sono stati numerosi ed attivi. Abbiamo avuto un buon riscontro e tanti studenti ci hanno contattato dopo l’evento. Sono proprio questi contatti che nascono durante l’evento e perseverano nel tempo a farci scoprire i futuri talenti».

La modalità online non ha per niente compromesso l’evento ma lo ha sicuramente modificato

Ovviamente il fatto che l’evento si sia tenuto online non è passato inosservato ai nostri intervistati, i quali, sebbene preferiscano tutti un incontro «dal vivo», si sono mostrati soddisfatti dell’edizione digitale non avendo riscontrato intoppi nella sua realizzazione. «La modalità online non ha per niente compromesso l’evento ma lo ha sicuramente modificato. – Dice Sabina Marra - Essa è stata contemporaneamente una chance e una sfida. La chance è quella di lavorare comodamente da casa raggiungendo un gran numero di studenti. La sfida è sicuramente la tecnica, che deve essere testata e in seguito utilizzata con dimestichezza. Secondo me in futuro si dovrebbero usare delle forme ibride, dunque la combinazione di eventi online e in loco». Si trova d’accordo Marzio Grassi: «Personalmente preferisco gli incontri fisici. Tuttavia, vista la situazione che stiamo vivendo, ritengo che la modalità online sia un’ottima alternativa che non ha per nulla compromesso lo svolgimento dell’evento. La maggiore incognita per noi è stata la questione se i partecipanti avrebbero posto sufficienti domande per un incontro di un’ora. Devo dire che è andata benissimo».

Matteo però non si definisce «un sostenitore degli eventi online. Credo che il calore e il coinvolgimento che si trasmette fisicamente non si possa comparare alla visione bidimensionale di uno schermo di un computer», ma consiglia l’integrazione del digitale alla forma in presenza suggerendo che «per il prossimo anno, sperando che la pandemia sia solo un brutto ricordo, si potrebbe organizzare il giorno prima dell’evento un’introduzione online, mentre le esposizioni delle aziende tenerle fisiche». Anche a Federica, studentessa al 3. anno del Bachelor in comunicazione, - nonostante riconoscendone la necessità - la modalità online ha lasciato un po’ di amaro in bocca, infatti «una volta terminato anche l’ultimo workshop, ho chiuso la chiamata di Teams ed era tutto finito. Questa è stata la principale differenza rispetto alla Notte Bianca delle Carriere in presenza: mancava un po’ quell’atmosfera da evento, come vedere il campus in attività di sera, i vari sponsor che offrivano bibite o gadget, l’enorme quantità di persone che entrava e usciva dal palazzo rosso». Desiderio che, coronavirus permettendo, magari potrà essere realizzato durante la seconda parte in primavera.

Tirando le somme, sembra che la Long Night of Careers, seppur in questa versione ripensata per far fronte all’emergenza sanitaria, sia stata comunque un successo ed abbia adempito agli scopi per i quali viene realizzata ogni anno. Gli studenti hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco e di fare incontri, stringere relazioni, che potranno rivelarsi di fondamentale importanza per il loro inserimento nel mondo del lavoro dopo l’università.

Con la Notte Bianca delle Carriere, l’USI ha acceso una lampadina per illuminare il sentiero che porta verso il futuro, il quale, visti i tempi difficili che corrono, si sta mostrando arduo da scorgere.

©CdT.ch - Riproduzione riservata