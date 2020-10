In questo periodo i punti saldi a cui facciamo riferimento si affievoliscono e talvolta spariscono. L’essere costretti a rivedere le nostre abitudini comportamentali e modificare i nostri rapporti interpersonali può non essere facile e stende un velo di dubbio su quelle che fino a poco tempo fa erano certezze. Diventa così necessario agire per cristallizzare e proteggere quel che resta delle vecchie certezze, oppure crearne delle nuove. Il progetto «We care. Take care» dell’USI si muove in questa direzione, ricordando i comportamenti più adatti da seguire in questi tempi difficili. Da inizio semestre - prima con «We care», poi con «Take care» - l’Università ha affidato alla guida del Rettorato e del Comitato di Direzione un ambizioso progetto a tutela della comunità: informare e sensibilizzare correttamente studenti, corpo accademico ed amministrativo. La campagna ha visto anche la partecipazione del Servizio comunicazione istituzionale dell’USI e della Corporazione studentesca - incaricatasi della distribuzione gratuita dei gadget. Proprio quest’ultima può essere considerata il compimento della campagna di sensibilizzazione. Distribuire dei semplici strumenti quali una mascherina ed un porta-mascherina lascia all’individuo il monito fisico, l’ennesima reiterazione, del comportamento che dobbiamo seguire per rendere il campus universitario un luogo sicuro di incontro e di apprendimento, proteggendo così noi stessi e le persone a cui più teniamo. Tuttavia, il superamento di questa sfida non si attua con un adeguato comportamento esclusivamente all’interno del campus, bensì anche al di fuori dell’ateneo. Sta a noi individui della comunità universitaria abbracciare il progetto «We care. Take care» e diventarne noi stessi promotori sia all’interno sia all’esterno del campus. Seguendo le nuove misure di prevenzione sociale possiamo istituire delle piccole certezze inamovibili in questi tempi incerti. L’operazione non è facile ma può portare la comunità universitaria, come la società in cui si trova, a superare questi momenti così difficili.