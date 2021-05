In occasione del 25. Dies academicus (8 maggio), è stata annunciata l’affiliazione della FTL all’USI. Le due università vicine di casa da anni hanno formalizzato una collaborazione già duratura. Ne parliamo con René Roux, Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano.

Qual è stata l’esigenza che ha portato all’affiliazione?

«L’avvicinamento tra la Facoltà di Teologia e il resto dell’Università è un progetto che va avanti da molti anni. Credo che l’esigenza fondamentale sia quella di propendere verso una concezione del sapere universitario che deve inglobare la totalità delle discipline del sapere. Anche la teologia fa parte a tutti gli effetti di questo canone delle scienze, come avviene in tutte le facoltà elvetiche. Lugano da questo punto di vista rappresentava un’eccezione, anche se i contratti di collaborazione sono sempre esistiti.

Un’altra esigenza era quella, a livello di polo universitario luganese, di fare in modo che quelle che sono le risorse locali potessero essere utilizzate nel modo più razionale possibile: il fatto che due istituzioni siano separate implica in realtà una serie di complessità a livello burocratico quando, ad esempio, si vogliono realizzare programmi comuni».

Crede che la situazione pandemica abbia giocato un particolare ruolo nel processo, rallentandolo o, magari, velocizzandolo?

«Per un certo aspetto la pandemia lo ha piuttosto rallentato. La richiesta era pronta per essere presentata già un anno fa. Chiaramente poi la situazione pandemica ha creato delle difficoltà a tutti i livelli, anche nell’eventuale impegno finanziaro superiore del Cantone, che adesso è stato temporaneamente rinviato a tempi migliori. Quindi l’affiliazione ha subito una situazione di stasi, come tanti altri progetti.

Adesso finalmente ci si è resi conto che le università continuano ad esistere e a lavorare anche sotto la pandemia, si è potuto pensare a questo modo di procedere e finalmente, con un ritardo di oltre un anno, ci siamo riusciti».

René Roux, Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano

Cosa cambierà in sostanza?

«Al momento attuale l’accordo prevede una totale integrazione a livello accademico. A tutti gli effetti la Facoltà di Teologia diventa la sesta facoltà dell’USI, e i programmi di Bachelor e Master verranno coordinati come nelle altre facoltà. Presumo che anche a livello di senato accademico ci sarà un’integrazione. Per motivi finanziari, l’affiliazione fa si che la FTL rimanga a livello amministrativo un datore di lavoro autonomo. Quando arriveranno i fondi federali, rimarranno da questo punto di vista separati, come per gli altri enti autonomi.

L’offerta sarà comune, nella presentazione anche all’estero di quelle che sono le offerte della USI ci saranno anche i nostri corsi, e diventerà più semplice interagire a tutti i livelli. Notiamo che ci sono cose che erano già in comune come i servizi informatici, la biblioteca, etc... In generale, da quando l’USI si è trasferita qui, ci sono state una serie di cose fatte insieme».

Quando in passato si parlava di affiliazione, si registrava una certa preoccupazione da parte degli studenti della FTL per quanto riguardava la retta universitaria (essendo quella dell’USI più alta).

«Da questo punto di vista non cambierà nulla. Dal lato finanziario-amministrativo la FTL rimane autonoma, quindi non modificheremo questo aspetto».

Cosa si aspetta dal futuro? Qual è, secondo lei, il valore che viene apportato alle due università?

«Sicuramente ci sarà, specialmente nell’ambito delle materie umanistiche, una maggiore possibilità di scambio culturale.

Io, naturalmente, ci vedo un elemento in più proprio sul piano delle possibilità che vengono favorite – e anzi quasi richieste – a livello di interdisciplinarietà. Diciamo che, se adesso vogliamo fare un seminario interdisciplinare, per esempio, tra filosofia ed economia o tra teologia e letteratura italiana, diventa una questione interna. Può sembrare banale, ma prima significava dover fare un accordo tra due università, che deve passare attraverso tutti i canali di riconoscimento.

La prossima settimana è previsto un incontro tra i nostri collaboratori e quelli dell’USI per fare un primo brainstorming e vedere concretamente quali sono gli aspetti da studiare per consentire una piena integrazione e un funzionamento ben oleato dei meccanismi».

Sul comunicato diffuso su usi.ch si legge che «è stato sottoposto un Messaggio al Gran Consiglio affinché l’affiliazione sia accompagnata da un sostegno finanziario dal Cantone». Come crede che verranno utilizzati questi fondi?

«Da parte del Cantone il sostegno non sarà immediato, come dicevo su. Per noi, che già abbiamo avvicinato le nostre strutture a quelle dell’USI, è l’occasione per fare un avvicinamento anche dal punto di vista dei trattamenti salariali o delle disponibilità interne per la ricerca o per le borse di studio che assegniamo. Ci deve essere un progressivo utilizzo di questi strumenti finanziari ulteriori per un potenziamento della qualità della ricerca e dell’insegnamento.

Devo dire che, quando osservo la quasi totalità dei nostri docenti e colleghi nella Facoltà di Teologia, vedo persone estremamente motivate. Questo entusiasmo di fondo è quello che ha permesso di raggiungere certi risultati anche in assenza di finanziamenti pubblici. Ovviamente questi fondi andranno sicuramente ad accrescerlo».

