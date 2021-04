Abbiamo parlato tanto di come le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19 abbiano drasticamente modificato la nostra vita, ma spesso il focus del discorso viene posto sugli aspetti negativi che più hanno influito sulla nostra salute fisica e/o mentale. Tuttavia, «Non tutto il male vien per nuocere», così possiamo provare a riconoscere anche delle cose positive (per quanto sia difficile trovarne). Tra queste troviamo sicuramente la ricerca di nuovi hobby o altre attività per impiegare il tempo libero, dai grandi classici come il collezionismo, il guardare serie tv e cucinare, fino ai tour virtuali dei musei. Proprio quest’ultima iniziativa mostra quanto si sia dovuto lavorare di creatività, reinventando una pratica già comune all’interno dei musei come quella di fotografare opere d’arte e scansionare gli affreschi con risoluzioni elevate per la loro catalogazione. Ma se prima questa prassi aveva senz’altro un fine di interesse per lo più accademico, con la chiusura dei musei sta tornando utile come soluzione per rispondere a quell’esigenza insita nell’uomo di ammirare la bellezza delle opere d’arte. Così, sono stati istituiti dei tour virtuali dei musei che hanno ripensato il modo di fruire di quelle opere, regalando la possibilità di perdersi tra i dettagli della Cappella Sistina o della Monna Lisa attraverso lo schermo di un computer o di un dispositivo mobile.