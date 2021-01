Oggi come non mai, la ricerca scientifica è sotto gli occhi di tutti. L’accesso a internet diffonde le conoscenze molto velocemente e bisogna stare al passo con i tempi.

È proprio qui che entrano in gioco le università, luoghi di formazione ma anche di generazione delle conoscenze. Il Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di conoscenza della SUPSI, Giambattista Ravano, ci racconta delle sfide che affronta la comunità accademica.

Giambattista Ravano, Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di conoscenza della SUPSI

Quali punti chiave si pone la SUPSI per rispondere alle richieste dettate dalla società?

«La domanda sottintende una questione molto critica, ovvero il ruolo rivestito dalla ricerca scientifica per lo sviluppo economico e sociale e, più in generale, il rapporto tra istituzioni e cittadini. La SUPSI si impegna per rispondere con competenza alle esigenze della società sviluppando progetti di ricerca multidisciplinari, con partner attivi sul territorio e a livello internazionale, negli ambiti di attività dei suoi dipartimenti e scuole affiliate.

Detto questo, il miglior modo per rispondere alle richieste è agire in modo trasparente nei confronti della società stessa, promuovendo all’interno della comunità scientifica una cultura di condivisione dei risultati e degli atti di ricerca per renderli accessibili ad ogni livello di studio».

Secondo lei, la pandemia ha mutato il modo in cui si fa ricerca scientifica?

«Certo, o almeno in parte lo sta mutando. Restano validi gli assunti sempre veri di apertura al mondo, di onestà intellettuale, della condivisione di idee; ma sono nuovi gli approcci e le metodologie, così come le condizioni di incontro da cui nascono stimoli e idee.

Non solo la ricerca in campo biomedico deve tenere conto delle mutate condizioni indotte dalla pandemia, ma anche quella svolta nei settori tecnologico, sociale, economico. Si assiste così al ri-orientamento delle attività di ricerca in ambito informatico per risolvere problematiche legate al confinamento, o al rafforzamento di studi in ambito psicosociale sulle conseguenze dei confinamenti, oltre che sulle conseguenze dell’uso massiccio delle tecnologie per entrare in contatto tra le persone. Per non parlare degli innumerevoli problemi che la mutata situazione economica presenta, e che stimolano la ricerca a trovare nuove soluzioni organizzative, di prodotti e servizi, per mantenere un sufficiente livello di sviluppo».

IL PODCAST: «Dare voce alla ricerca made in SUPSI». Così si presenta il progetto recente dell’Università professionale della Svizzera italiana, con l’obiettivo di diffondere oltre le mura accademiche quello che si scopre al suo interno. È fondamentale che i mezzi di diffusione della conoscenza siano prossimi alla comunità, così da permettere un’accessibilità totale al sapere. Maggiori info su: www.supsi.ch/go/podcast.

In qualità di università multidisciplinare, quali sono gli ambiti in cui SUPSI si concentra?

«Come brevemente accennato, la SUPSI mette in campo le competenze espresse dalle proprie unità organizzative in otto diversi assi di ricerca. Questi considerano il settore dell’ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza; i sistemi energetici; i prodotti e i processi innovativi; i nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio; i sistemi complessi; i sistemi sociali e di salute pubblica; il ruolo delle arti nella vita e nel benessere dei cittadini e nel territorio fino ai sistemi educativi e formativi».

La SUPSI ha lanciato recentemente un servizio podcast intitolato «Voci dalla Ricerca». In cosa consiste il progetto e quali sono i suoi obiettivi?

«Sono oltre 600 i progetti di ricerca applicata condotti annualmente dalla SUPSI per rispondere, come detto in apertura, alle molteplici sfide della società e ai bisogni emergenti. L’intento del podcast è quindi quello di far conoscere al grande pubblico la ricchezza della ricerca svolta alle nostre latitudini per voce delle ricercatrici e dei ricercatori stessi, tramite la pubblicazione di una puntata al mese disponibile su Spotify, Apple Podcasts e sul sito della SUPSI».

A cosa aspira la comunità SUPSI per i prossimi anni?

«La SUPSI continuerà a svolgere il suo mandato di interlocutore per le istituzioni, le cittadine e i cittadini impegnandosi per trovare nuove soluzioni a problematiche comuni con progetti di sviluppo coerenti e equilibrati. D’altra parte condivide gli indirizzi della comunità scientifica svizzera, in particolare della strategia 2021-2024 del Consiglio svizzero della scienza che si fonda sui concetti di sostenibilità, resilienza, pari opportunità e sicurezza dei dati.

Ma in tutto questo, la SUPSI rimarrà fedele alla sua missione fondamentale di fungere da luogo di trasformazione della ricerca scientifica in innovazione, una sfida non evidente, che implicherà sforzi - anche organizzativi - volti a sviluppare un nuovo approccio strategico denominato Open innovation, basato sul concetto di trasferimento di conoscenze, competenze e risorse da un istituto di ricerca ad un altro. È infatti più che mai necessario che un'innovazione specifica non sia più vista come il risultato di attività isolate e predefinite, ma piuttosto come il risultato di un processo che coinvolge differenti flussi di conoscenza condivisi con l’ambiente economico e sociale. Si passa quindi da collaborazioni lineari e bilaterali a un'innovazione dinamica, in rete e con più ecosistemi connessi in azioni attive di ricerca. Con questo modo di procedere, di fondo a tutte le nostre azioni, privilegeremo la sostenibilità in ogni atto di ricerca, auspicando così di contribuire ad un progresso equilibrato e di lungo termine».

