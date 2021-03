La scienza fa parkour

«La ricerca dell’elisir di lunga vita nasce dal piacere di vivere». Quale altro motivo potrebbe spingerci all’inseguimento della famosa eternità?

Incentriamo molti aspetti del nostro quotidiano a preservare la nostra giovinezza e la salute dell’amato corpo in cui viviamo: dalle creme ultra ringiovanenti alle diete salutari. Anche la scienza, nata in parte per comprendere le nostre origini, è un mezzo applicato al massimo delle sue capacità per la conservazione della specie umana. Ogni giorno le scienze mediche fanno piccoli passi avanti che permettono all’uomo di vivere sempre meglio, se non anche più a lungo, il proprio passaggio su questo pianeta.

Se ci guardiamo indietro però, la medicina ha fatto gradi passi, «da gigante» come si suol dire. La nostra specie ha imparato a plasmare l’ambiente che la circonda per il suo bene personale e applicare le scienze a questo fine non è da meno.

Parlavamo di anatomia umana e tecnologia come due poli estremi, eppure, con il passare del tempo, i due concetti si sono sempre più avvicinati grazie alle scoperte e alle invenzioni di grandi menti. La collisione di questi due mondi ha fatto luce sulla scienza.

Quella tecnologia che ha invaso gli aspetti sociali del nostro essere, ha raggiunto anche il mondo della salute aprendo una finestra nuova su questo lato della società. Se prima il processo informatico coinvolgeva solamente l’area di conservazione dei dati del paziente, oggi la macchina è diventata capace di produrre lei stessa quei dati, tramite diagnosi e analisi del corpo umano. La macchina tecnologica è diventata sempre più una mediatrice attiva del processo di cura, posizionandosi tra il medico e il paziente. Un team performante, un legame tecnologico che ha dato vita a nuove speranze e che ogni giorno rompe delle barriere che un tempo sembravano troppo grandi per essere abbattute.

Interventi ampiamente invasivi sono diventati piccolissime cicatrici e alcune malattie prima incurabili hanno trovato un punto di svolta. Si basti pensare ad un semplice procedimento come la rimozione dell’appendice: alcuni di noi delle generazioni precedenti portano ancora il segno, quel taglio all’addome, altri invece hanno già incontrato quella piccola ma fondamentale innovazione che lascia dietro di sé solo tre piccoli buchi. Una telecamera a sonda et voilà, eccoci dentro al corpo umano. Ma l’uomo non è mai soddisfatto e vedere non è sufficiente: agire direttamente sul corpo grazie all’ausilio della tecnologia è una realtà sempre più diffusa.

In tutto il mondo le sale operatorie stanno aprendo le porte ai robot, nuovi colleghi dei chirurghi. Una squadra che però ha bisogno di adattamento e pratica per poter lavorare in modo efficace, lasciando che ancora una volta i medici diventino studenti.

Ogni ambito della nostra vita sta mutando per adattarsi al mondo della tecnologia e dell’innovazione,

Ma il futuro lascia spazio a molte domande: diventeremo così bravi ad auto-preservare la nostra specie, senza che essa ne sia attore protagonista del processo? Una macchina potrà mai prendere totalmente il posto di un medico e curarci senza il bisogno di una mente umana?

©CdT.ch - Riproduzione riservata