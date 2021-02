In Ticino l’anno accademico è cominciato con lo «scenario 2», cioè una forma di didattica ibrida; metà da casa e metà a scuola. Il 2 novembre, dopo due mesi dall’inizio dell’anno accademico, si è passati invece allo «scenario 3», contraddistinto dalla sola didattica a distanza. Infatti quel giorno il Consiglio Federale ha emanato il divieto d’insegnamento in presenza a tutti gli atenei elvetici. Invece le scuole obbligatorie e post-obbligatore hanno continuato con le lezioni in presenza, in ossequio alle norme d’igiene accresciuta.

La DAD - didattica a distanza per l’appunto - o la ami o la odi, non ci sono vie di mezzo, infatti ci sono percorsi di studi, come scienze informatiche ad esempio, che ne possono trarre vantaggio; al contrario, gli studi umanistici, per i quali alla base vi è l’instaurazione di un dialogo, ne risentono.

Platone scriveva nel Simposio che l’educazione non è semplicemente un «passaggio di conoscenza» dalla tazza piena (il docente) alla tazza meno colma (lo studente): «Sarebbe bello se la sapienza fosse tale, che potesse scorrere da chi ne ha di più a chi ne ha di meno, come fa l'acqua nelle tazze, che dalla più piena passa alla meno piena attraverso un filo di lana». Infatti il filo di lana non basta. Gli studenti necessitano di stimoli sociali per poter affrontare al meglio il percorso universitario e la DAD gli preclude. Purtroppo però anche i più comuni svaghi sono stati preclusi, infatti è vietato andare al bar o festeggiare la fine della sessione d’esami con colleghi e amici.

Insomma, chi ha iniziato l’università quest’anno non ha ancora vissuto la «normale» esperienza universitaria e, in aggiunta, teme che questa situazione straordinaria possa estendersi a tutto il percorso formativo. Purtroppo non sono stati organizzati sondaggi ufficiali rivolti al corpo studenti e docenti, così da ottenere un riscontro sull’andamento dell’anno accademico.

Gli studenti, alla mercè delle disposizioni sanitarie, stanno affrontando in questi mesi (gennaio/febbraio) gli esami online. Il periodo degli esami è per antonomasia un momento di ansia e studio. E Le domande aperte sono molte, ma la sensazione prevalente è quella di vivere un’esperienza incompleta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata