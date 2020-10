Fin dalla fondazione della prima università lo studio di quello che ci circonda ha portato l’uomo sulla strada delle scoperte, lasciando sete di novità sulla bocca di tutti. Professori, dottori, ricercatori e non solo dedicano le loro vite a cercare senza sosta delle risposte e la ricerca medica è uno dei principali focus della scienza. Dopotutto, scoprire come vivere più a lungo e far fronte alle malattie mortali o invalidanti è fondamentale per garantire all’umanità di continuare a popolare il mondo.

Spesso si pensa, erroneamente, che i risultati degli studi di ricerca serviranno solo alle generazioni future, ma in realtà plasmano già il giorno d’oggi. I tempi che stiamo affrontando hanno ulteriormente dimostrato che la ricerca scientifica può aiutarci ad avere delle risposte che ci sostengano nel quotidiano, per far fronte ad una nuova sfida.

Oggi come non mai, un progetto di ricerca è una storia di nuovi legami che ci uniscono in un momento dettato dalla distanza. Università, istituti di ricerca e ospedali di tutto il mondo hanno unito le forze per far fronte alla nuova esigenza sanitaria: la lotta contro il coronavirus. Ognuno cerca delle risposte che possano portare una soluzione per l’intera popolazione mondiale. In Svizzera la Swiss School of Public Health (SSPH+) ha lanciato un’iniziativa nazionale per sostenere la ricerca attraverso un progetto che indaghi la risposta immunitaria al coronavirus, così da poterne comprendere meglio gli effetti sulla società. Il programma, denominato Corona Immunitas, si presenta con lo scopo di fornire alle istituzioni «dati epidemiologici affidabili per orientare il processo decisionale verso misure di protezione adeguate ed efficaci per la popolazione». L’intera Svizzera ha preso parte a questa iniziativa ed è qui che nasce Corona Immunitas Ticino, una collaborazione tra USI e SUPSI come risposta alla necessità di valutare l’impatto del coronavirus, la sua diffusione e lo sviluppo dell’immunità nella popolazione ticinese. Il progetto nasce anche per combattere il sentimento di impotenza, dando voce agli abitanti del Canton Ticino.

Ottomila persone in tutto il nostro cantone, di età compresa tra i 5 e i 104 anni, hanno ricevuto l’opportunità di potersi unire allo studio. Su tutto il territorio cantonale si è stabilita una sinergia tra le nostre università, l’Ente ospedaliero cantonale (EOC), l’Istituto di ricerca in scienze biomediche (IRB), il Laboratorio di microbiologia applicata e non da ultimi i partecipanti stessi.

Ma Corona Immunitas Ticino non è solo uno studio di ricerca svolto in un contesto scientifico e accademico, ha anche l’obiettivo di raccontare l’epidemia nella sua totalità, tenendo in considerazione gli aspetti intergenerazionali. È la storia di una mamma che in quarantena ha lavorato senza sosta davanti ad un computer mentre si occupava anche dei figli; è la storia di un figlio che per aiutare il papà ha preso parte allo studio di ricerca; è la storia di una nonna che viene ascoltata in un momento di difficoltà. Corona Immunitas Ticino è uno studio per la popolazione, sulla popolazione e con la popolazione.

