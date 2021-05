Mia madre chiese all’indovino Tiresia di vaticinare riguardo il mio futuro e lui, senza tante remore, le disse che avrei vissuto a lungo a patto di non conoscere me stesso.

Sappiamo che gli oracoli creano sempre problemi e tutto ciò che si tenta di evitare poi si avvera in modi trasversi e così è stato per me. Nel caso non l’abbiate ancora capito sono Narciso, figlio di Cefíso e della ninfa Lírope. La storia la conoscete bene, ma ve la rammento ugualmente: da ragazzo, nel pieno dei miei anni, ero desiderato da ragazzi e ragazze, ma rifiutai tutti i corteggiatori che, se pur belli, mancavano sempre di quel non so che; la stessa fine toccò alla ninfa Eco che, condannata da Giunone per aver aiutato Giove a coprire le sue scappatelle, non faceva che rimandare i suoni sentiti. Questo particolare di certo non aiutò il sottoscritto a innamorarsi, anzi quando la vidi le dissi che avrei preferito morire piuttosto che farmi toccare da lei – forse ora che ci penso, avrei dovuto avere più tatto. Fatto sta che, per il dolore del rifiuto, si chiuse in una grotta finché di lei non rimasero che ossa e voce.

Bene, questo dettaglio dei rifiuti mi si ritorse contro. Infatti, uno dei ragazzi che respinsi decise di alzare le mani al cielo chiedendo che io venissi punito, così la dea Nemesi accolse la sua preghiera. Il giorno che inginocchiatomi ad una fonte vidi la mia immagine specchiata mi innamorai perdutamente di quella perfezione, non riuscendo a resistergli: la bocca carnosa, le gote rosse, quei capelli degni di Apollo. Non capii subito di essere io stesso riflesso, mi chiedevo perché quando aprivo le braccia anche il bellissimo ragazzo riflesso le tendeva verso di me, quando parlavo anche lui sussurrava parole che non potevo sentire, quando ridevo rispondeva ridendo e quando mi trovavo a versare delle lacrime per questo amore irraggiungibile le versava pure lui in risposta. Solo un filo d’acqua ci separava, eppure sembrava infinito.

Anche quando compresi di essere io non accettai benissimo la questione e rimasi sulla riva della fonte a consumarmi di amore, non riuscendo a distogliere lo sguardo da quegli occhi e non potendo cingere quel collo che continuava a sfuggirmi. Restai lì, fino alla morte. Al mio posto amici e parenti trovarono un fiore bianco e io come contrappasso continuai a specchiarmi in eterno nel fiume Stige.

Per me il riconoscermi è equivalso a perdere me stesso, ma non per tutti assume questi connotati. Lo specchio è un oggetto antichissimo, la sua essenza c’era ancor prima che venisse inventato e caricato di valenze simboliche e archetipi.

Specchio come rivelatore del vero io, con il quale non è facile confrontarsi. In esso abbiamo di fronte il nostro doppio, ma all’inverso.

Questa polarizzazione si riscontra anche nel significato stesso della parola «riflesso», da un lato specchia e dall’altro fa pensare: un oggetto che riflette e fa riflettere.

Per me, questa contemplazione è stata un incontro tra eros e thanatos, amore e morte separati da quella cortina riflessa nello specchio d’acqua che, inevitabilmente, si è aperta lasciandoli fondere e trascinandomi con loro. Ogni tanto ripenso al vero motivo che mi ha sospinto verso la morte, al fascino di quella mimesis che mi ha pietrificato, e mi chiedo come la propria immagine possa creare tanta curiosità in un animo. Eppure non si tratta di entrare nelle profondità del proprio subconscio, si resta invece in superficie: lo specchio mostra solo quello che c’è fuori e lo fa in modo affidabile. Forse è stata proprio questa agnizione, questo ri-conoscermi senza potermi cingere, a condurmi verso la follia.

È strano vedersi in un luogo e percepirsi in un altro, in una dicotomia eterna senza unione; è una sensazione che ti fa sentire privo di contenuto, incompleto e diviso. Credo sia stato il desiderio di riempire quello spazio vacuo a consumarmi, portandomi alla morte. Un vuoto che probabilmente sarebbe stato riempito con l’aiuto dell’altro, perché – forse – è più facile imparare a conoscere sé stessi specchiandosi in occhi diversi dai propri.

