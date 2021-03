Il metodo principale per valutare l’insegnamento e l’apprendimento scolastico è – senza ombra di dubbio – l’esame e il relativo voto. Ancora più fondamentale è nel mondo universitario: è la «prova provata» di aver veramente appreso il contenuto dei corsi e tanti studenti stanno attenti alla media per poter accedere al PhD. Tuttavia, l’università guarda alla media di tutti i suoi studenti con un fine più ampio: oltre alla conferma che il proprio corpo docente sta lavorando correttamente, si può utilizzare quel dato per controllare lo stato di salute – mentale – degli studenti.

Ad un anno dall’inserimento della DAD e dopo la terza sessione d’esami online, abbiamo chiesto a Lorenzo Cantoni (Prorettore per la formazione e la vita universitaria dell’USI) e ai Decani di alcune delle facoltà di darci un feedback.

Paragonando l’ultima sessione preCOVID a quella appena trascorsa, Cantoni rileva «Note [...] molto simili, in media, e addirittura con un piccolo miglioramento». I risultati sono in linea con il panorama statunitense (cfr. Good Grades, Stressed Students) dove, a discapito delle varie complicanze che tutti abbiamo vissuto, la media voti non ha subito inflazioni. Sarebbe riduttivo ed ingiusto affermare che questo fenomeno è dovuto a scale di valutazioni più basse. Come evidenziato nel recente articolo di Beth McMurtrie su The Chronicle of Higher Education, ciò è dovuto al maggior tempo impiegato dagli alunni per studiare – a discapito di quello speso per uscire e socializzare – ed alla ricerca di metodi di insegnamento e valutazione più interattivi.

Il corpo docente, dovendo a sua volta adattarsi alle difficoltà dell’insegnamento telematico, ha cercato di sfruttare la tecnologia per superare le barriere createsi, finendo per diversificare ancor più rispetto a prima i metodi di insegnamento. Tuttavia, parlando con i Decani delle varie Facoltà, abbiamo visto come i metodi di valutazione telematici condividono dei punti saldi, tra cui il supporto necessario del Servizio IT per rispondere prontamente ad eventuali problematiche e l’istituzione del miglior tipo di esame possibile per valutare correttamente ed equamente tutti gli studenti, limitando le frodi. Per questo, laddove possibile, i professori si sono affidati ad esami orali – soprattutto nelle discipline umanistiche – o hanno riformulato gli esami scritti. Alcuni hanno utilizzato una modalità d’esame detta open-book (dove viene data la possibilità agli studenti di consultare materiale didattico), con domande che implicassero riflessione ed elaborazione del contenuto del corso; altri ancora, come affermato da Luca Visconti (Decano della Facoltà di comunicazione, cultura e società), «Si sono creati set di domande, assegnate aleatoriamente agli studenti». Dove non è stato possibile affidarsi a queste tecniche, i professori si sono dovuti affidare a rigidi controlli da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, con risultati soddisfacenti. La Facoltà di Biomedicina, non potendo svolgere l’esaminazione pratica – fondamentale per alcuni dei corsi che offre -, è dovuta scendere a compromessi riuscendo a completare solo l’esaminazione teorica. Come ci racconta Luca Gabutti, Vice Decano della facoltà, «Il Multiple Choice si è svolto utilizzando un supporto informatico (tablet) in presenza e limitando il numero di studenti per locale».

Bisogna però considerare, oltre che gli aspetti tecnici dello svolgimento degli esami, anche la parte emotivo-psicologica che coinvolge gli studenti in quel periodo. La già difficile gestione dello stress è infatti diventata una barriera sempre più grande per gli alunni. L’alto livello di socializzazione che caratterizzava gli ambienti scolastici costituiva, direttamente o indirettamente, un valido aiuto nella gestione dell’ansia. Venuto meno questo fondamentale sostegno, l’università ha dovuto trovare una soluzione per colmare la distanza che si è creata con gli studenti, in modo tale da fornire il supporto di cui necessitano. Un compito non facile che è stato assolto secondo svariate modalità in base alle disponibilità delle singole facoltà e del loro corpo docente. «Abbiamo mantenuto un dialogo con gli studenti tramite il loro rappresentante nel Consiglio di Facoltà [...], e poi con svariati incontri (cosiddetti town-hall)» ci dice Antonio Carzaniga, Decano della Facoltà di scienze informatiche.

Queste attività creano dei precedenti e si spera che non vengano abbandonate una volta tornati ad una situazione di normalità. Basandoci sui feedback degli studenti e sulla media, possiamo vedere come – nonostante un anno complicato – gli alunni siano riusciti a non mollare la presa, anzi impegnandosi a fondo per continuare i loro studi. Fondamentale è stato l’aiuto di un corpo accademico che, capendo la fondamentale importanza del rapporto interpersonale e la valorizzazione dell’individuo all’interno dell’università, ha istituito nuovi metodi di insegnamento e valutazione che arricchiscono l’esperienza studentesca, colmando il gap creatosi dalla momentanea sospensione delle lezioni in presenza.

