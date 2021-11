Lo scorso 19 ottobre si è tenuto presso il Campus Est USI-SUPSI i l primo di una serie di eventi organizzat i dalla SUPSI e dalla SAMT per celebrare i 20 anni del progetto Promtec. Durante la serata sono stati presentati gli obiettivi della Giornata nazionale delle ingegnere e degli ingegneri da parte del Comitato organizzativo e il nuovo formato del progetto Promtec che prenderà il via nel 2022 coinvolgendo aziende, enti ed associazioni di categoria del territorio. Alla tavola rotonda che è seguita ha preso parte anche Anneke Orlandini, Assistente presso il DTI della SUPSI.

«Mi sono laureata in Ingegneria Meccanica alla SUPSI e ora con il Master of Science in Engineering mi sto specializzando in Meccatronica e Automazione».