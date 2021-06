Oltre lo schermo

Come disse Aristotele: «L’uomo è per natura un animale sociale». Ma cosa succede quando la nostra naturale socialità viene intaccata alla radice da un fenomeno inatteso e di portata globale come la pandemia da COVID-19? All’improvviso le nostre giornate sono state stravolte e un’attività quotidiana come lo svegliarsi per recarsi a lezione in università ha assunto un’altra forma. Le nostre vite, da più di un anno, si intrecciano tramite la connessione Wifi, i nostri volti hanno il filtro di una chiamata su Teams e i nostri occhi si stanno abituando alla luce artificiale di uno schermo.

Sembra la trama di un film fantascientifico, ma si tratta della nostra nuova «normalità». È stato difficile abituarsi a questo cambio di paradigma e altrettanto difficile sarà rientrare nei ritmi che abbiamo abbandonato. Sappiamo che il cervello non ama i cambiamenti, difatti, ogni variazione viene percepita come una possibile minaccia che ci costringe a restare in allerta costante. D’altro canto, c’è da dire che l’essere umano è dotato di una straordinaria capacità nell’adattarsi a nuove situazioni e non per forza l’utilizzo della resilienza si traduce in evento traumatico anzi, a volte, da nuove situazioni si possono trarre importanti esperienze di vita.

All’inizio la pandemia ci ha costretti all’isolamento, ma ora grazie alla scienza ci stiamo avvicinando a quello che sembra un ritorno alla normalità. Questo barlume di speranza porta con sé nuovi interrogativi che adombrano questo delicato passaggio dalla didattica a distanza a quella totalmente in presenza. Domande che ogni studente si è posto almeno una volta: quando sapremo con certezza quale sarà il futuro del prossimo anno scolastico? Le lezioni verranno ancora registrate? Saremo in grado di tornare a sostenere gli esami in presenza, ora che lo schermo attenua la tensione e l’imbarazzo? Quando potremo abbandonare le mascherine che limitano il nostro sguardo e non ci permettono di percepire in modo completo le emozioni sul viso degli altri? Questa situazione ci ha costretti a sperimentare un nuovo metodo di insegnamento, con i suoi vantaggi e svantaggi, portandoci ad accettare una realtà prima estranea. Le scuole online sono state per forza maggiore rivalutate, la paura dell’ignoto è stata superata e forse questo – nei prossimi anni – porterà a una rivoluzione del sistema scolastico, garantendo, così, la possibilità di studiare anche a chi non può spostarsi.

Ma a nostro avviso, la comodità di essere connessi senza dover viaggiare non potrà mai prendere il posto di un vero scambio tra esseri umani. La professoressa di storia antica greca e romana, Francesca Berlinzani, afferma infatti che lo svantaggio più grande di questo contatto è la mancanza di corporeità, di quel rapporto diretto, vitale, fatto di sguardi, di ritmi, di tempi, fatto di un respiro che diventa comune dentro un’aula. Le aule sono dei luoghi molto speciali e non possono essere sostituiti da stanze virtuali. Ci auguriamo che tutta questa esperienza surreale porti nelle coscienze quel seme di tolleranza e comprensione necessario a capire l’importanza dello stare insieme.

©CdT.ch - Riproduzione riservata