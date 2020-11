Secondo film di una trilogia pianificata, We have boots (2020) di Evans Chan documenta lo sconvolgimento politico di Hong Kong dal 2014 al 2019 e mostra come la pacifica ricerca del suffragio universale di Hong Kong, di cui ha fatto parte il noto Movimento degli Ombrelli, si sia evoluta lo scorso anno in violente proteste contro una proposta di legge sull’estradizione che avrebbe consentito l’invio in Cina dei sospetti per un processo. Tra intellettuali, accademici e artisti impegnati, un ruolo fondamentale l’hanno avuto gli studenti, che, con grande consapevolezza di quello per cui lottano, rischiano il carcere per il proprio attivismo politico.

Il titolo del documentario deriva da una poesia letta da un intervistato nel film: «In mezzo alla burrasca imminente, ridiamo. Abbiamo ombrelli, stivali e siamo presenti l’uno per l’altro».

Abbiamo parlato di alcuni dei temi emersi dalla visione con Sarah Rusconi, responsabile comunicazione per la Svizzera Italiana di Amnesty International.

Amnesty International è presente anche nelle scuole. Quanto è importante sensibilizzare i giovani sui diritti umani, anche alla luce dei moti di Hong Kong in cui gli studenti hanno avuto un ruolo fondamentale, mentre qui molti ragazzi scelgono, per esempio, di non votare non esercitando un proprio diritto?

«Per noi di Amnesty International fare educazione ai diritti umani è fondamentale. È importantissimo che giovani e adulti conoscano i loro diritti, perché è solo così che possono difenderli. Questo vale in Svizzera come in tutto il mondo. Ed è solo se ho la fortuna e il privilegio di vivere in un paese in cui i miei diritti non sono in pericolo che posso prendere la decisione di difendere i diritti altrui. Per quel che riguarda i giovani: prima della pandemia di Covid, un elemento che dobbiamo considerare, abbiamo visto con il movimento degli scioperi per il clima che essi non sono indifferenti, o almeno non tutti. Quindi gli studenti, i giovani sono importanti, ed è cruciale parlare con loro. È essenziale parlare con loro di temi che possono sembrare troppo astratti o complessi, come la Dichiarazione universale dei diritti umani, perché questi diritti appartengono a loro, e sono proprio loro che dovranno continuare a difenderli. È una sensibilità che va creata, come un seme che devi seminare, annaffiare, e veder crescere, e poi magari si riproduce anche. C’è un lavoro di sensibilizzazione continua, ed esempi come quel ragazzo diciassettenne di Hong Kong pronto al carcere, o peggio, per una parola come “democrazia”, sono importanti.

A proposito di Hong Kong. Vedendo il film, sono rimasta impressionata dalla forza di questi ragazzi, che sono pronti ad affrontare il carcere, anche con il sorriso. Penso che sia qualcosa che fa parte della loro cultura, perché a diciassette anni difficilmente sei pronto a mettere una causa prima della tua vita. Poi penso che questo caso sia particolarmente legato alle circostanze storiche, a quello che rappresenta essere di Hong Kong per questi ragazzi. Non so fino a che punto noi questo lo possiamo capire».

Parlando di circostanze storiche, nel documentario si è accennato al ruolo dell’influenza della colonizzazione britannica sui cittadini di Hong Kong e sulle manifestazioni. Si può parlare quindi di effetti positivi del colonialismo o è troppo azzardato?

«Premetto che non ho le competenze per fare un’analisi storica sulle conseguenze del colonialismo. Però posso dire che guardando il film il ricordo del momento del passaggio è tornato molto vivido nella mia memoria, perché simbolicamente è stata una cosa fortissima. Ma va detto che quando era una colonia Hong Kong non era una democrazia. Prima del ’97 c’era molto benessere, era un “altro mondo” rispetto alla Cina, e gli hongkonghesi beneficiavano di diritti legati proprio alla presenza britannica, ma non si può parlare di un sistema democratico in cui erano loro a detenere il controllo del territorio.

Quello che secondo me è importante considerare è che quando Hong Kong è tornata alla Cina, c’erano delle promesse, c’era un patto: erano stati pattuiti cinquant’anni di “un paese, due sistemi”, durante i quali Hong Kong avrebbe potuto mantenere l’autonomia e il suo stile di vita. Ma non sono ancora passati 50 anni, ne mancano 27, dunque c’è stata un’accelerazione sull’imporre la “cinesizzazione”. Per cui tra il 2012 e il 2014, quando è iniziato a nascere il movimento, gli abitanti di Hong Kong hanno sentito sulla loro pelle il “diventiamo Cina prima del tempo”, quando si aveva l’illusione, la speranza, la promessa, di poter diventare grandi senza il controllo di Pechino, e la volontà di rimanere in questa condizione. Ma solo essendo lì puoi veramente capire la posta in gioco per loro».

Tutto questo può essere anche uno dei motivi per cui i cittadini di Hong Kong sono intolleranti verso gli immigrati cinesi e protestano verso l’immigrazione? A uno scontro ideologico se ne affianca anche uno culturale?

«Prima di vedere il film non ero al corrente di questa dimensione di razzismo, che è solo una delle molte componenti del movimento. Secondo me, visto che il metodo della Cina in Tibet e in Xinjiang è sempre stato quello di imporre la cultura cinese “importando” cinesi, è chiaro che gli immigrati cinesi sono visti come una minaccia. Immagino che siano percepiti come il braccio armato discreto di Pechino. Io l’ho interpretato quasi come uno sfruttamento della condizione di questi cinesi, usati come provocazione inconsapevole: un hongkonghese, fiero della sua cultura più moderna, può percepire come un’aggressione alla propria identità il fatto che per strada ci sono signore cinesi che ballano la musica tradizionale cinese. Dunque, queste proteste sono anche un modo per dire “non siamo cinesi, siamo di Hong Kong, abbiamo un’altra identità”. È veramente qualcosa di profondo e penso che il voler essere riconosciuti come un’altra cultura è una reazione al fatto che appare chiaro come Pechino abbia altre intenzioni, il che ha scatenato un movimento identitario».

Oggi che si parla molto di crisi della democrazia, cosa possiamo imparare noi democrazie occidentali dai moti di Hong Kong, dove le persone manifestano per i diritti fondamentali di un sistema democratico?

«Ma, più che alle democrazie, penso possa insegnare qualcosa a tutti noi come cittadini, che magari non andiamo a votare, non ci interessiamo, non leggiamo, non ci informiamo, e pensiamo che la politica e i diritti umani siano cose che non ci appartengono. Ci può insegnare a valorizzare quello che abbiamo, e quindi a mantenerlo vivo. Per esempio, riguardo al diritto di voto, c’è chi, letteralmente, se lo sogna, oppure c’è chi, diciottenne o diciannovenne, è pronto a farsi sette anni di carcere o addirittura a sacrificare la sua vita per un movimento che rivendica la democrazia. Dunque, noi che viviamo in democrazia, teniamocela stretta, valorizziamola e impariamo a non sottovalutare mai i nostri diritti, a darli per scontati, pensando che anche se ne perdiamo uno, poco importa. Bisogna fare attenzione, perché un diritto è figlio di una lunga lotta per conquistarlo ma lo si può perdere molto in fretta. Una volta perso, la strada per riconquistarlo è tutta in salita. Per questo, tornando alla prima domanda, bisogna avere gli strumenti per riflettere autonomamente e conoscere i diritti, valorizzarli e difenderli».

