Portafogli digitali

Se c’è un fenomeno che caratterizza la nostra epoca, è sicuramente quello della digitalizzazione.

A braccetto - per ovvi motivi - con lo sviluppo tecnologico, trascinato dal continuo appeal che ha sugli utilizzatori continui e dalla curiosità che crea nei nuovi, il mondo digitale ha coperto quasi per intero la vita della società. Un mondo parallelo, all’apparenza metafisico, dove banalmente le cose «ci sono ma non ci sono», tanto affascinante quanto ancora sconosciuto e in continua evoluzione.

Inutile negarne l’utilità, ha reso infinitamente più comode, veloci ed efficienti tantissime azioni che appartengono alla comune giornata, ma – allo stesso tempo – sorgono i dubbi che una sua marcata applicazione in ambiti delicati, uno tra tutti quello della finanza, comporti forti rischi per l’utilizzatore. Sebbene infatti sia un mondo altamente inclusivo, che attrae come una lisca attrae un gatto, allo stesso tempo le sue dinamiche non sono del tutto semplici e, qualora si faccia il passo più lungo della gamba non essendo informati, si rischia di finire alla mercé di personaggi tanto capaci in ambito informatico quanto truffaldini.

Nell’ambito della digitalizzazione della finanza, non si può fare a meno che parlare della nascita delle criptovalute, tra le quali spicca il bitcoin. Esso è stato ideato tra il 2008 e il 2009 da un’iniziativa privata di un anonimo conosciuto come Satoshi Nakamoto. Non rientra in un ente centrale e non viene riconosciuto come una vera e propria moneta ma piuttosto come uno «strumento finanziario» il cui valore è dettato dalla legge della domanda e dell’offerta. Proprio sulla base di ciò, il bitcoin non ha un valore stabile e, nonostante dalla sua creazione abbia avuto una tendenza sempre in crescita, non è impensabile – anzi è un rischio concreto – che quella tendenza possa invertirsi velocemente.

«È uno strumento di investimento che non è fatto per circolare, ma per essere comprato ed essere venduto e guadagnare nella differenza di prezzo» dice Luca Fantacci, Docente di Storia Economica presso l’Università Bocconi di Milano, nell’intervista di Matteo Viviani andata in onda nella puntata dello scorso 13 aprile del programma televisivo italiano Le Iene. «È possibile che ci sia una prosecuzione dell’euforia che coinvolga sempre più ampie sfere della popolazione – prosegue (ndr.) -, scoraggiate dall’economia reale e sedotte dall’economia immaginaria. E che poi a seguito di questo la bolla scoppi e trascini con sé tutti quanti». Nonostante lo scenario non troppo positivo figurato da Fantacci, abbiamo assistito all’investimento nel bitcoin da parte di grandi compagnie internazionali, come ad esempio Tesla, di somme di denaro stratosferiche. La cosa sembra un po' confondere perché, se da un lato ci sono ancora gli scettici sulle criptovalute che invitano all’estrema cautela, dall’altro assistiamo a questi investimenti che ci fanno pensare alla sua effettiva validità.

La chiave, come preannunciato sopra, è l’effettiva coscienza e l’estrema consapevolezza nell’utilizzare uno strumento finanziario che, per la sua natura immateriale e (ancora) instabile, può regalare gioie, ma anche dolori, a chi sceglie di utilizzalo.

