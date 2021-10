Nel ciclo di incontri pubblici organizzati per la Settimana del Cervello, mercoledì 6 ottobre è stato proiettato Ex Machina , film del 2014 scritto e diretto da Alex Garland. Ambientata in un tempo imprecisato, la storia gira intorno a tre personaggi: un inventore eccentrico, la macchina umanoide dotata di intelligenza artificiale creata da quest’ultimo e un giovane programmatore informatico chiamato a eseguire sull’IA il test di Turing per capire se l’umanoide abbia sviluppato una coscienza di sé. Sebbene ancora considerato un film di fantascienza - perché risultati così avanzati nella realtà non sono ancora stati raggiunti - il film permette di riflettere su temi attuali e su un futuro che forse non è così lontano.

«L'androide è visto come un qualcosa che permette di idealizzare alcune caratteristiche dell'uomo» riflette Claudio Städler, neurologo e presidente della Settimana del Cervello. «La donna robot», continua, «sa tutto del mondo, sa tutto degli esseri umani e dei loro sentimenti. Ma questo non vuol dire che capisca anche veramente che cosa significhi vivere il mondo e provare dei sentimenti. E qui probabilmente sta l’elemento centrale. Un’intelligenza artificiale non è necessariamente qualcosa che ha a che fare con la coscienza - nel senso ampio del termine -, con le emozioni, con i sentimenti». Tutto quello che un’intelligenza artificiale compie o prova è frutto di una programmazione. Ava, la macchina umanoide del film, raggiunge lo scopo che si era prefissata, superando in questo modo la più complessa variante del test di Turing, perché è stata programmata per assicurare a sé stessa quello scopo. Questo non dimostra dunque che Ava abbia una coscienza. La finalità di un’intelligenza artificiale è infatti quella di apprendere e di scegliere di volta in volta la procedura più adatta a risolvere il problema che le è stato sottoposto. Per realizzare un’IA, dunque, è necessario analizzare i percorsi logici della mente e ridurli nei loro comportamenti elementari. Parlare di intelligenza artificiale significa quindi parlare prima di tutto di quella che è la natura dell'uomo. Quindi di rispondere alla grande domanda: chi siamo? Che cosa ci rende quello che siamo?