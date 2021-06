So quello che pensi, Medusa è una Gorgone, è malvagia, lei trasforma le persone in pietra appena la guardano, non conosce la compassione. Potrei dirti che non è vero, che si stanno sbagliando tutti, ma non so se questo basterà, ormai hai già scelto chi è il cattivo di questa storia.

Tutto è iniziato con l’amore: Poseidone era un Dio affascinante, il signore indiscusso dei mari, dei terremoti e dei maremoti, l’olimpico incarnava in sé la pace delle onde e la passione delle tempeste. Il nostro rapporto è stato coinvolgente, ma dove sboccia l’amore l’invidia è spesso in agguato, con le sue disastrose ed irreversibili conseguenze. Non so se alla Dea Atena diede fastidio il rapporto che consumammo nel suo tempio, o se pensò che stessi competendo con lei in bellezza, qualcosa scatenò la sua rabbia e questa si riversò su di me, mutandomi per punizione in un orrendo ibrido, una donna con serpenti al posto dei capelli. Se prima il mio sguardo trasmetteva vita, calore e bellezza, da quel giorno portò con sé solo il gelo della pietra, costringendomi all’isolamento per evitare di fare del male a chiunque avesse osato incrociare i suoi occhi con i miei.

La solitudine ha riempito le mie giornate per moltissimo tempo, i ricordi del mondo esterno hanno iniziato a sfumare, nei sogni i volti sono sbiaditi e ti confesso di essermi smarrita più di una volta, tentai anche di colmare questo vuoto disegnando sulle pareti degli occhi da poter ammirare, sguardi vuoti come quelli degli uomini che avevo pietrificato. Sono giunti molti eroi nel tentativo di porre fine alla vita del mostro che ero diventata, spavaldi e coraggiosi, ma nessuno trovò la forza di riuscire nell’impresa fino a quel fatidico giorno, quando — per ordine del re di Serifo, Polidette — giunse il mio assassino armato di harpe; un falcetto adamantino per mezzo del quale venni privata della testa. Con astuzia ha osservato il riflesso della mia figura attraverso il suo lucente scudo e senza pietà ha sferrato il suo colpo fatale, con l’obiettivo di portare il mio capo incorniciato da serpenti come dono a Polidette. Non porto rancore al giovane valoroso, in fondo siamo stati entrambi vittima di inganni, lui venne inviato da me nella speranza che lo uccidessi, così che il sovrano avesse finalmente la possibilità di sposare Danae, sua madre. Io fui ingannata dalle mie certezze, la mia ingenuità mi separò dal mondo e la sua lama dalla vita terrena.

Come l’amore portò sofferenza, la mia morte sfociò in una forza generatrice e dalle mie ferite nacquero il cavallo alato Pegaso e il gigante Crisaore, entrambi frutto della relazione con Poseidone. Quando Perseo si lavò le mani — inoltre — il mio sangue entrò in contatto con delle alghe marine, pietrificandole e dando così origine al corallo rosso. Questa maledizione non mi seguì nell’Ade e come quel liquido scarlatto, anche i miei occhi continuarono ad avere l’effetto indesiderato donatomi spiacevolmente da Atena. L’eroe decise dunque di fare della mia testa un’arma, ponendola sopra il suo scuto così che nessun nemico potesse più guardare in sua direzione senza subire gli effetti di questo terribile potere. Divenni come un rilievo in bronzo a difesa della sua vita e lo aiutai a sconfiggere il titano Atlante che, tramutato in pietra, diede origine a quella che conoscete come l’omonima catena montuosa, insieme riuscimmo anche a salvare la principessa dell’Etiopia, Andromeda, dal terribile mostro marino che la minacciava. Trovo dell’ironia nella mia posizione come suo scudo, per chi non lo sapesse, infatti, il nome Medusa significa protettrice, guardiana.

Adesso che conosci la mia storia sai quanto la verità può risultare astratta, se per molti il figlio di Danae è stato acclamato come salvatore, uccisore del mostro, altri vedranno in me la figura di una donna che meritava di essere salvata e compresa.

