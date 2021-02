«Diamo a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Citazione biblica di Gesù Cristo che voleva sottolineare la separazione tra i due piani ed il necessario rispetto verso entrambi. Creando un’analogia tra il rapporto espresso nella citazione e quello tra donna e uomo, potremmo dire che nel passato si è sempre effettuato un paragone improprio, esprimibile tramite la seguente modifica della citazione «Diamo [...] all’Uomo quello che è dell’Uomo». Un’equazione mutilata che invece di considerare entrambi gli estremi sullo stesso livello, poneva l’attenzione solo su un piano – quello dell’uomo – riconoscendo esclusivamente i suoi meriti. Questa situazione è rimasta invariata a lungo, infatti nell’arco della storia dell’umanità è possibile osservare come, spesso, i due generi siano stati distinti non prendendo in considerazione (o facendolo solo in parte) quello femminile.

Nel secolo scorso, molti moti rivoluzionari hanno provato a modificare l’equazione, ma nonostante gli sforzi ed i pesantissimi sacrifici, la vittoria – sempre che così si possa definire – è nei fatti limitata. Per rappresentarla secondo i canoni dell’analogia proposta in precedenza si potrebbe dire «Diamo alla donna quello che è della donna ed all’Uomo quello che è dell’Uomo». Il riconoscimento dell’estremo che mancava all’equazione, è un mini-traguardo che non basta però a colmare l’ampio dislivello che da sempre ha caratterizzato i due piani: infatti l’«uomo» non è stato degradato, ed è bensì rimasto sul gradino più elevato. Il problema sta proprio nel modo con il quale si guarda, e di conseguenza si caratterizza, la questione.

La scelta della citazione è in realtà una provocazione voluta, per mostrare come quello che viene considerato un passaggio evolutivo, cela in realtà una mentalità che è ancora troppo legata a quella retrograda che ci arriva dalla «tradizione». La «soluzione» – già accennata – è quella di guardare ai due sessi come componenti di un’equazione, nel senso etimologico della parola, quindi all’interno di un rapporto di uguaglianza. Perché è questo lo scopo ultimo al quale tendere. Il raggiungimento della più profonda e completa identità tra donna e uomo come esseri umani, escludendo quindi il genere da ogni giudizio di valore a priori, è il vero gradino evolutivo da raggiungere. Riconoscere l’essere umano in quanto tale senza fermarsi all’aspetto fisico dato dall’appaiamento dei cromosomi X e Y.

Per quanto sia un passaggio tanto ovvio e facile da predicare – almeno sulla carta -, nella realtà dei fatti sembra che le cose vadano diversamente e, purtroppo, spesso non in quella direzione. Questi tipi di discriminazione sono sempre più dibattuti ma, nonostante ciò, restano ben lontani dall’essere risolti. Sono state sviluppate diverse teorie sociologiche che ci hanno aiutato, fornendoci possibili soluzioni per superare quest’impasse, che è tale soltanto in virtù dell’apparenza creata da un retaggio culturale che sembra troppo difficile da abbattere. Quindi, l’umanità dovrà impegnarsi a fondo fin da subito per superare queste credenze dal gusto fin troppo retrò, educare le nuove generazioni sulla base della reale uguaglianza e poter così raggiungere definitivamente questo tanto agognato traguardo evolutivo.

