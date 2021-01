Le migliori storie nascono da chi sa sognare ad occhi aperti, ma talvolta non è necessario fantasticare per vedere luoghi meravigliosi.

Per più di trent’anni Fernando Astete ha avuto davanti ai suoi occhi quanto di più bello si possa desiderare: lo splendore di Machu Picchu.

A queste latitudini, però, non tutti abbiamo la fortuna di poter arrivare a luoghi così remoti e speriamo, seduti sui nostri divani, di poterne avere in qualche modo un assaggio per gli occhi. Viaggiare con la mente ci fa sentire liberi e ci permette di aprire nuovi mondi ed è così che la storia di Fernando raggiunge anche le nostre case.