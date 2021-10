Ricerca intelligente

Il mondo che conosciamo sta mutando profondamente e, come già sentiamo da tempo, le professioni di oggi non esisteranno più in futuro con le stesse sembianze.

La tecnologia si è fatta strada all’interno della vita quotidiana della società, spaziando tra presenza invasiva e presenza non-invasiva. Talvolta le nuove tecnologie sono utili al supporto delle necessità dell’uomo, come per reperire informazioni o tenere in sicurezza la società, altre volte invece la loro presenza ha completamente stravolto nel tempo le abitudini dell’essere umano.

Si pensi ad un semplice oggetto che tutti abbiamo in tasca: sì, proprio lo smartphone! La sua invenzione e le continue nuove versioni hanno modificato l’intero essere sociale. Comunichiamo più in fretta, con chi vogliamo, dove e quando lo desideriamo: siamo diventati la società dell’immediatezza.

Il lato positivo della medaglia è che i limiti della società moderna sono in continuo cambiamento, siamo capaci di tutto (o quasi), e questo spinge l’uomo a voler avere ancora di più. La conoscenza è la prima a non avere limiti e dunque ricercare il miglioramento è un’esigenza.

In tutto il mondo scienziati e ricercatori si dedicano allo studio delle tecnologie e nel campo dell’innovazione troviamo anche l’intelligenza artificiale.

Ma cos’è nello specifico l’intelligenza artificiale? Come dice la denominazione, è l’ambito della ricerca che ha come obiettivo quello di rendere delle macchine «intelligenti» quanto l’uomo, ovvero di renderle capaci di alcuni meccanismi che l’essere umano compie mentalmente. Da un lato quest’area di studi serve ad avvicinare il funzionamento delle macchine alle capacità dell’intelletto umano, dall’altra parte aiuta i ricercatori a comprendere più profondamente il funzionamento del cervello umano.

In poche parole potremmo dire che l’obiettivo è quello di creare delle macchine in sembianza umana, ma anche più intelligenti per supportare l’uomo in un futuro migliore per la società.

Anche in Ticino viene fatta ricerca in quest’area della scienza, nello specifico a cavallo tra l’USI e la SUPSI. L’Istituto Dalle Molle di Studi Sull’Intelligenza Artificiale, fondato a Lugano nel 1988 da Angelo Dalle Molle, ha proprio l’obiettivo di fare ricerca e contribuire al miglioramento della qualità di vita della società con una trasmissione della conoscenza applicata al mondo reale. Grazie allo studio di macchine, gestione dei dati, algoritmi e operazioni di ricerca, l’istituto auspica all’innovazione in molteplici aree della vita in società.

Ma la ricerca in quest’ambito non si ferma a nessun confine, infatti sono presenti anche altre opportunità di approfondimento oltre all’Istituto Dalle Molle, come per esempio i programmi di supporto alle start up previsti dalle nostre università. Fare ricerca è ormai una parte del nostro essere sociale, sia che la si faccia in un laboratorio, dietro ad un banco o dal proprio smartphone.

