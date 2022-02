In concomitanza con la caduta del muro di Berlino (1989), per riunire la Germania e favorire la ritirata delle truppe russe, fu siglato un accordo tra l’allora presidente americano Bush e il presidente russo Gorbachev. Esso prevedeva che la Germania sarebbe stata riunita, con l’unica condizione che la NATO non si sarebbe mai allargata ai Paesi del patto di Varsavia e alle ex repubbliche sovietiche. Accordo che recentemente è stato negato dagli Stati Uniti ma affermato a gran forza da Putin, che fa affidamento su di esso per motivare le sue recenti mosse politiche e militari.

Nel 2008 comincia ad avanzare l’ipotesi di includere anche Georgia e Ucraina all’interno dell’Alleanza Atlantica (NATO), requisito essenziale per entrare a far parte dell’Unione Europea, passo importante che già altri Paesi dell’est avevano compiuto negli anni precedenti. Nel 2013/2014 in Ucraina si apre un periodo chiamato Euromaidan, ovvero mobilitazioni e manifestazioni pro Europa. Il primo ministro Janukovyc fomentò le speranze degli ucraini aprendo a trattative con l’Unione Europa e scatenando il dissenso di Mosca, la quale cominciò ad offrire una serie di vantaggi economici al Paese per scoraggiarne la collaborazione con l’Europa. La mossa del governo russo ebbe gli effetti sperati perché Janukovyc congelò l’opportunità di un accordo con l’Europa dando vita ad una serie di rimostranze tra i cittadini, soprattutto esponenti dell’estrema destra. Si decise per la formazione di un nuovo governo quando il primo ministero sparì. L’assenza di potere favorì l’occupazione filo-russa in Crimea, che nello stesso anno fu annessa alla Russia con un referendum considerato illegittimo dall’ONU. Dopo questo evento, i consensi di Putin esplosero e i ribelli filo-russi occuparono alcune zone dell’ovest dell’Ucraina, tra cui Donetsk e Luhank’s, che si dichiararono indipendenti. A Luglio 2014 un aereo di linea della Malaysia Airlines fu abbattuto in volo mentre sorvolava i territori controllati dai separatisti. Filo-russi e forze ucraine si incolparono a vicenda non arrivando però mai a definire un vero colpevole. Per appianare la situazione a Minsk vengono siglati degli accordi di cessate il fuoco che vengono costantemente violati.