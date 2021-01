Sapere è potere

L’attività di «ricerca» sia nel campo umanistico, sia in quello scientifico è sempre stata un elemento rilevante nella vita dell’uomo. La prima branca, quella umanistica, si è per lo più differenziata negli anni per la ricerca di opere da studiare, per creare lo sfondo teorico adatto a risolvere le questioni di ricerca. Mentre la ricerca scientifica si può distinguere per due diversi fini ultimi: accrescere la conoscenza sulle leggi naturali, e l’applicazione pratica degli apprendimenti precedentemente acquisit i . La speculazione scientifica riguardante il primo scopo, può essere collegata al concetto popperiano di «corroborazione» delle teorie poste in precedenza, quindi si basa sul tentativo di confutare teorie che si pensa spieghino i fenomeni naturali. Allo stesso tempo, la seconda può essere ricondotta all’implementazione di nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. Ed è proprio quest’ultimo caso ad aver caratterizzato la tipologia di ricerca che è stata il motore del XX secolo, facendo evolvere la nostra società sotto innumerevoli aspetti.

I progressi tecnologici che siamo riusciti ad integrare nella nostra quotidianità sono quindi dati dalla ricerca, la quale ci permette di superare i vecchi traguardi del conosciuto, stabilendo nuovi obiettivi da raggiungere. In questo ambito rientra a pieno diritto quella sulla salute. L’applicazione delle novità tecnologiche agli studi sul corpo umano per migliorare ed incrementare il nostro arsenale contro i problemi legati alla salute. Ora più che mai, possiamo tutti capire quanto sia fondamentale questa operazione. La pandemia da Coronavirus ci ha mostrato l’esigenza di essere pronti per poter affrontare qualsiasi situazione. La ricerca può venire incontro a questa necessità ponendo – e sviluppando – le fondamenta del successo in campo medico, ma il processo non si ferma qui. Infatti, ognuno di noi può contribuire in base alle sue capacità e competenze, mossi dalla consapevolezza di vivere all’interno di una comunità che ha bisogno del nostro impegno. Dobbiamo quindi essere abili nel riconoscere il proprio ruolo e comportarsi di conseguenza, il che può voler dire non partecipare direttamente alla ricerca ma diffonderne i risultati per aiutare i propri concittadini. Il problema di questo compito sta nel comunicare senza cadere nella propaganda di disinformazione, spesso dettata dall’incomprensione o dall’incapacità di cogliere il dato scientifico. Infatti, insieme alla ricerca scientifica è cresciuta anche la critica di essa, dove individui all’interno della società criticano i risultati della ricerca anche se non dispongono veramente delle conoscenze teoriche fondamentali per poterne esprimere un giudizio di valore.