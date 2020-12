Caro studente, ti scrivo così procrastino un po’ lo studio. Dopotutto, è fondamentale riuscire a distrarsi ogni tanto. Quest’anno non è sempre stato facile riuscire a farlo, senza la possibilità di andare in università e senza serate che iniziano alle 21:00 e finiscono alle 6:00. Riuscire a seguire le lezioni da casa e poter fare anche esami, può rendere più difficile riuscire a superare l’ansia per le scadenze. Essere chiuso nelle solite quattro mura con l’angoscia di uscire, o senza uscire affatto, ci fa entrare in una routine difficile da spezzare. Ma anche se qualche lezione online si può rimandare, è importante restare in pari con lo studio per non ridursi all’ultimo come l’anno scorso (e l’anno prima, e l’anno prima ancora...). Una costante dal primo anno di università fino all’ultimo è che, l’ultimo mese - prima di una sessione di esami - fa passare allo studente una fase di acuta introspezione su tutto il semestre appena passato. Vengono soppesati tutti gli attimi di studio con quelli di svago: i «treni», certi del proprio cammino, ridono del fatto che (come Ted e Marshall) hanno delegato tutto a i sé stessi del futuro; gli incerti invece sì domandano anche perché il 9 ottobre, alle 21:45 dopo una giornata di relax non si sono messi a studiare. Per poi non dimenticare i rarissimi (forse perché non esistono) Jedi che riescono a seguire il «codice grigio», trovando la giusta via di mezzo tra divertimento e studio.