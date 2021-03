Abbiamo spesso parlato di quanto la situazione venutasi a creare con l’avvento del Coronavirus abbia complicato le dinamiche attraverso le quali si svolgevano i vari aspetti della vita. Ci si è dovuti adattare a nuovi modi di lavorare, di svolgere ed assistere alle lezioni, di sostenere gli esami, persino di coltivare i nostri hobby e le nostre passioni. La parola chiave è stata (e continua ad essere) «distanza». Il motivo è abbastanza chiaro: lo stare a contatto con le altre persone è ciò che maggiormente espone alla possibilità di contagio. Così si è dovuto scegliere il minore dei mali tra un periodo di maggiore isolamento e l’alta probabilità di contrarre il virus.

Parliamo di «minore dei mali» in quanto l’isolamento non possiamo certo considerarlo un bene. La vita sociale è un elemento fondamentale per l’essere umano, infatti già Aristotele nella sua Etica Nicomachea definiva l’uomo come un animale politico, intendendolo dunque come un animale da città, sociale («politico» infatti deriva dal greco «polis», che significa «città»). Possiamo dire quindi che rinunciare alla socialità - o ridurla al minimo possibile - sia in un certo senso come rinunciare a una parte delle nostre caratteristiche fondamentali, a oscurare qualcosa che – ovviamente insieme ad altre – ci definisce. Nonostante ciò, la vita ha un valore che va di gran lunga oltre una definizione, è un diritto inalienabile di ogni individuo – come direbbe John Locke -, quindi la priorità è sicuramente quella di provvedere alla protezione e alla conservazione della propria e di quella altrui.

Come già detto, il prezzo che stiamo pagando è comunque molto alto e, oltre ad avere conseguenze sulla società e sull’economia, sta remando contro la salute psicologica delle persone. È chiaro che la tecnologia ci sta dando un supporto non indifferente nel restare in contatto con i cari, gli amici e il resto del mondo in generale, ma è altrettanto vero che la noia, la solitudine e la voglia disperata di tornare a vivere una vita normale stanno spingendo molte persone a cadere in uno stato psicologico-emotivo negativo. A questo scopo è fondamentale l’utilizzo di strumenti di supporto psicologico per tenere il morale alto e continuare a mantenere nel proprio lavoro o nel proprio studio (o in entrambi contemporaneamente) una certa resa costante. Ad esempio, l’USI fornisce questo tipo di sostegno rimanendo in contatto con i propri studenti tramite portali ed incontri.

Come si suol dire: «Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare». La pandemia da Coronavirus sta mettendo indubbiamente a dura prova la carriera universitaria degli studenti, ma al tempo stesso questi ultimi stanno dando una risposta di grande forza: guardando le statistiche non si riscontra una diminuzione nella media degli esami sostenuti e in quella dei voti ottenuti, anzi addirittura viene riscontrato un leggero aumento della media generale. Con questo ovviamente non si vuole sostenere una maggiore efficacia dell’insegnamento a distanza rispetto a quello in presenza, ma, piuttosto, che nonostante tutto il corpo studentesco e quello accademico, attraverso una efficace cooperazione, stanno tenendo ben salda la presa sui propri obiettivi.

