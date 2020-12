L’essere umano col tempo ha affinato e fatto propria una tecnica utile alla sopravvivenza, che si adatta ad ogni campo: la riflessione. Attività fondamentale per la vita dell’uomo, permette di focalizzarsi su un’azione futura, «esplorarla» prima ancora di viverla, delinearne i confini. Lo scopo è quello di prepararsi ad una determinata situazione, allo stesso modo in cui uno sportivo prepara un incontro. Tuttavia non si tratta di un allenamento fisico, ma piuttosto di uno mentale. Prendiamo ad esempio la serie tv inglese «Black Mirror», oltre al piacere che può dare la fruizione di un suo episodio, possiamo ricavare uno spunto di riflessione importantissimo: affrontare tematiche problematiche prima ancora che si attualizzino, il ché, non solo ci concede più tempo per trovare una soluzione, ma ci permette di allenarci a riconoscerle anche dalle sfumature più lontane, in modo da poter intervenire e risolverle prima che diventino insormontabili.

Serie tv, film e romanzi sull’Intelligenza Artificiale (IA) oltre a stimolare la fantasia dei ricercatori, avviano la riflessione su possibili scenari futuri – siano essi distopici o utopici – sensibilizzando e preparando l’umanità in vista di quello verrà. Offrono una base di partenza comune per poter affrontare le questioni fondamentali su un campo di ricerca che si sta sviluppando rapidamente. La discussione non conta solo della partecipazione di esperti, ma anche di volontari, qualora serva. Un esempio lampante di ciò è stata la ricerca svolta dall’MIT sull’IA delle macchine a guida autonoma, chiamata «The Moral Machine experiment»: un sondaggio diffuso globalmente su una piattaforma web, che mostrava diversi scenari riguardanti possibili situazioni di pericolo alla guida. Queste circostanze coinvolgevano sempre delle macchine a guida autonoma e noi, da osservatori super-partes, dovevamo compiere le decisioni per l’IA del veicolo. Le risposte individuali a questo sondaggio sono state raccolte da tutte le parti del mondo, permettendo al gruppo di ricerca di individuare tre macro-gruppi di risposte (Orientale, Occidentale, Meridionale), riconducibili a differenze culturali. Quindi, se prima del 2018 siete finiti sul sito ed avete completato il sondaggio, sappiate che i dati – contenenti anche la vostra risposta - sono a disposizione di tutti su una pagina web, pronti ad essere utilizzati come linee guida per gli algoritmi morali che l’IA dovrà seguire.

Questo esempio mostra come la sfumatura di un problema a cui la fantascienza fa spesso riferimento, come l’etica alla base delle azioni di un’Intelligenza Artificiale, possa essere applicata alla realtà e risolta dalla ricerca di riferimento. Non ci resta che sperare che scienziati ed esperti risolvano presto un altro problema molto caldo della fantascienza: le IA che si ribellano ai propri principi etici e provano a sterminare l’umanità.

Quindi è fondamentale non screditare l’immaginazione, oppure considerarla superiore alla ricerca. Bisogna considerarla per quello che è: un valido strumento umano capace di svagare, ma anche di avviare un processo di riflessione fondamentale per risolvere una questione problematica.

