Nel suo Canzoniere, Francesco Petrarca scriveva: «Solo et pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi et lenti, et gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio human l’arena stampi» (Sonetto XXXV). Il poeta aretino si isola nei più deserti campi alla ricerca di uno spazio in cui non vi sia traccia umana alla ricerca di pace e cercando di fuggire l’angoscia che gli porta l’amore smisurato che prova nei confronti di Laura (fallendo però nel suo intento in quanto «Ma pur sì aspre vie né sì selvagge cercar non so ch’Amor non venga sempre»). Meno romanticamente del Petrarca, anche noi, spinti dal desiderio di trovare un momento di pace e restare da soli con noi stessi e i nostri pensieri, cerchiamo uno spazio personale il meno accessibile alle altre persone. Anche il banale ascoltare la musica in cuffia è un modo per chiudersi nella box dei nostri pensieri e scollegarsi dal mondo esterno nonostante ci troviamo in uno spazio pubblico, più o meno affollato. La solitudine ci porta a riflettere su noi stessi, su ciò che ci circonda, sulle situazioni quotidiane, ci aiuta in parte ad elaborare i problemi o al contrario a dimenticarci di essi anche solo per poco tempo, insomma è un qualcosa il cui valore non va assolutamente rigettato ma anzi valorizzato e ricercato.