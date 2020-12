Attivo dall’anno accademico 2003/04, il nostro giornale ha vissuto diversi momenti di cambiamento e riadattamento, rinnovandosi per rimanere al passo coi tempi ma mantenendo sempre il suo carattere fresco di un’informazione proveniente dal mondo studentesco. Come si fa di solito ad ogni festa dei 18 anni (per lo più costretti da famigliari e amici), abbiamo tirato fuori l’album dei ricordi con Giancarlo Dillena, direttore del Corriere del Ticino al momento della fondazione dell’inserto e da sempre sostenitore di L’universo.

Ancor prima della fondazione di quest’ultimo «c’era una pubblicazione che usciva sul Giornale del Popolo, “Il giornale dell’università”, ma era molto più istituzionale, curato dalla redazione del giornale e serviva a lanciare l’università che, essendo nata nel ’96, all’ora era giovanissima». In quello stato embrionale, in cui L’universo in sé per sé non esisteva ancora, il risultato era una sorta di «bollettino dell’università». Quando poi il Giornale del Popolo chiuse quella pagina, il Corriere mostrò interesse ad affacciarsi sul campus di Lugano, ma in una formula un po' diversa: «Pensammo che della vita dell’università sarebbe stato bello se a parlarne fossero stati i protagonisti di quella vita: gli studenti. L’idea quindi è stata quella di un giornale degli studenti». Così nacque l’inserto in forma di giornale, che venne da subito distribuito a tutti gli abbonati del Corriere del Ticino. «La prima annata vide un gruppo di pionieri, diretti da Loren Bagnasco - che all’epoca era una studentessa di economia - e al cui interno c’era anche l’attuale Segretario generale dell’USI, Giovanni Zavaritt, che portarono avanti il progetto con questo nuovo taglio». Nacque anche di conseguenza l’associazione studentesca omonima, che avrebbe costituito la redazione della testata.

Gli studenti, dunque, adesso avevano una voce, un modo per comunicare e di far emergere punti di forza ma anche spunti di miglioramento e criticità dell’ambiente universitario ticinese. «Una volta – ad esempio (cfr) – erano usciti degli articoli nei quali si criticava il fatto che venivano cambiate certe norme nel corso dell’anno e questo non era corretto nei confronti degli studenti. La cosa creò qualche mugugno ai piani alti dell’università, ma devo dire che hanno sempre accettato l’idea che questa testata fosse libera, ovviamente sotto la supervisione e la responsabilità del Corriere».

Emerse da subito anche l’importantissimo ruolo di supplemento formativo che L’universo potesse avere, infatti gli studenti che vi scrivevano non avevano ancora, per forza di cose, fatto esperienza della scrittura mediatica, ma «erano più portati a parlare di problemi globali che della vita dell’università. Infatti all’inizio in redazione si aveva un po' il pensiero che la quella studentesca sarebbe stata più “sessantottina”, invece qui l’ambiente si è mostrato sempre molto tranquillo. Gli studenti quindi avevano piuttosto l’interesse a scrivere articoli di cultura. Questo a volte è stato un problema perché ci si allontanava dalla missione principale e bisognava spesso ricordargliela».

L’universo è andato avanti così per diversi anni, avendo come punto di forza proprio quello di essere una redazione mobile e in continuo cambiamento, cosicché ci fosse sempre un rinnovamento di idee e assumesse sempre più la funzione di «fucina di nuovi talenti del giornalismo». La capacità di reinventarsi di una redazione abituata a frequenti cambiamenti - dopotutto la durata media della collaborazione per gli studenti è di circa tre anni, quelli del Bachelor - ha fatto sì che anche i cambiamenti nella forma e nella sostanza, con le relative sfide che portavano, venivano accolti con entusiasmo. Si è passati infatti, come detto su, da un formato giornale con cadenza mensile in principio, ad un formato tabloid che ha vissuto almeno tre rinnovamenti, all’apertura di un canale online in supplemento, fino alla novità di questo 2020 che sta per finire, ovvero l’integrazione all’interno del Corriere e la cadenza settimanale. «Quest’ultimo passaggio segna un cambiamento di stagione – dice Dillena – diventando ancor più una finestra all’interno del quotidiano. L’uscita settimanale inoltre avvicina di più la redazione studentesca all’effettivo lavoro giornalistico, perché settimanalmente riesci meglio a cavalcare l’attualità con temi relativamente caldi del momento».

Quella di L’universo, abbiamo visto, è una storia di passione per la scrittura, di voglia di farsi sentire e soprattutto di fare un’esperienza di grandissimo valore durante gli studi universitari. Molti dei ragazzi che hanno collaborato con il nostro giornale hanno scoperto che quello dell’informazione e dei media sarebbe stato il loro ambito di interesse, finendo poi assunti in aziende del settore importanti sul territorio.

Alla fine di questo 2020, che non ricorderemo certo come uno dei migliori anni dall’inizio del nuovo millennio, L’universo può solo augurarsi di continuare vivacemente la propria missione di portare la voce degli studenti oltre le mura dell’università.

©CdT.ch - Riproduzione riservata