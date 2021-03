In questo momento critico di incertezza amplificata nei confronti della pandemia, USI e SUPSI continuano a collaborare per cercare delle risposte.

Con l’arrivo del vaccino anti-Covid-19, i dubbi possono aumentare per chiunque si ponga ulteriori domande: vaccinarsi sì o no?

A partire da gennaio 2021, proponendo un progetto complementare a Corona Immunitas Ticino, le università del territorio hanno avviato il progetto «Il vaccino e noi» allo scopo di interrogarsi sulla decisione relativa alla somministrazione di esso.

Diretto ai professionisti che stanno in prima linea nella battaglia al virus, lo studio funge da sostegno alla popolazione.

Ne abbiamo parlato con la professoressa Maria Caiata Zufferey e la dottoressa Marta Fadda, co-responsabili del progetto scientifico.

Quali sono i punti centrali che stanno alla base del progetto di studio «Il vaccino e noi»?

«Ad un anno dal primo caso di COVID-19 in Svizzera, l’arrivo del vaccino è stato visto da molti come l’unica vera via d’uscita dalla pandemia. I professionisti/e del settore socio-sanitario sono stati tra i primi a ricevere la proposta di vaccinarsi. Lo studio «Il vaccino e noi» intende conoscere le rappresentazioni della vaccinazione tra questa fascia della popolazione, ma anche analizzare le conseguenze sociali della sua introduzione, per esempio in termini di relazioni professionali»

Maria Caiata Zufferey, Co-responsabile del progetto Il vaccino e noi per SUPSI

Quali difficoltà si riscontrano lanciando uno studio così specifico in un momento complesso come questo?

«Una delle maggiori difficoltà è intervistare professionisti/e che hanno dubbi su questo vaccino. La maggior parte di coloro che ci scrivono o ci chiamano sono persone favorevoli alla vaccinazione che nutrono ben pochi dubbi riguardo alla loro decisione. Questa scarsa partecipazione da parte degli esitanti può essere vista come un risultato di per sé, che i nostri partecipanti ci stanno aiutando a interpretare. Stando alle interviste condotte finora, sarebbe talmente diffusa l’idea che questo vaccino ci salverà dalla pandemia che si è creata una sorta di stigma nei confronti di coloro che hanno perplessità. Questo porta a una chiusura e a un isolamento tra chi non è sicuro di vaccinarsi, inclusi coloro che vorrebbero semplicemente posticipare la vaccinazione in attesa di sentirsi maggiormente informati. Ovviamente, questo meccanismo non può che portare a una radicalizzazione delle proprie idee e a una forte spaccatura non solo all’interno degli istituti, ma anche a livello della società».

Qual’è l’obiettivo centrale del progetto?

«Come detto, il progetto intende comprendere meglio le opinioni sul vaccino anti-Covid-19 tra i/le professionisti/e sociosanitari/e che svolgono la loro attività professionale presso le case per anziani e gli istituti per disabili del nostro Cantone. In particolare, ci interroghiamo sul processo decisionale relativo alla vaccinazione contro il coronavirus, con un focus sui fattori che lo influenzano, sulle rappresentazioni che lo sottendono e sulle implicazioni che ne conseguono per l’individuo e la sua attività professionale».

Marta Fadda, Co-responsabile del progetto Il vaccino e noi per USI

Quali sono i punti di forza dello studio che daranno alla popolazione un beneficio nel tempo?

«Se da una parte lo studio mira a generare conoscenze utili ad informare le strategie di salute pubblica attuali e future che riguardano la pandemia di COVID-19 e a fornire indicazioni alle istituzioni sulla gestione delle decisioni vaccinali individuali, dall’altra i risultati saranno utili a fare chiarezza sulle implicazioni che le misure di salute pubblica possono avere sulle dinamiche che regolano il funzionamento della nostra società».

Ancora una volta, USI e SUPSI si uniscono per affronatare la pandemia. Quale messaggio lascia passare questa collaborazione alla società?

«Questo progetto è sicuramente la dimostrazione che la collaborazione USI-SUPSI è una vincente, con un chiaro comune denominatore: l’unione tra il massimo rigore etico e scientifico e una forte attenzione alla realtà locale. Questo progetto nasce da sinergie ben consolidate tra vari membri delle due istituzioni, nate a loro volta dal desiderio di fare ricerca in maniera interdisciplinare e dalla voglia di contribuire insieme al benessere della nostra società. Il messaggio che vogliamo dare è che, unendo le forze, si può fare di più».

Come si svolge nello specifico lo studio di ricerca Il vaccino e noi?

«Lo studio prevede un’intervista telefonica della durata media di 30 minuti circa con una ricercatrice USI. L’intervista viene registrata con il consenso del/la partecipante. Ovviamente, se il/la partecipante ha più tempo a disposizione e desidera esporre in maniera approfondita il suo punto di vista, l’intervista può durare anche di più. Se il tempo a disposizione è poco, invece, l’intervista può durare meno di 30 minuti e la ricercatrice porrà solo le domande principali. Molti dei partecipanti che hanno preso parte allo studio ci ringraziano al termine dell’intervista perché parlare con l’intervistatrice in un contesto protetto e confidenziale ha dato loro la possibilità di ragionare in maniera approfondita sui loro punti di vista. La partecipazione allo studio può quindi avere un beneficio diretto anche per i partecipanti, e non solo per il progetto».

Partecipare allo studio

L’invito è aperto a chiunque tra i dipendenti delle case per anziani ticinesi e degli istituti per disabili sia interessato/a a raccontare il suo punto di vista sulla vacinazione anti-covid-19.

Per prendere parte al progetto è possibile contattare il team di ricerca telefonicamente (058 666 4963), via Whatsapp (076 816 20 87) o per e-mail ( corona-immunitas@usi.ch o corona-immunitas@supsi.ch ).

