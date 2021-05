Teologia e società

Si dice che «la religione influenza la vita di tutti, credenti o meno». Un’affermazione molto diretta, un’insinuazione ancora più forte; ma è davvero così?

Partendo dal principio della società, o per lo meno da quella civilizzata in cui il popolo ha iniziato a istituire enti di origine governativa o di giustizia, tutto ha iniziato a prendere forma sulla base di quelle che oggi possiamo definire come «leggi morali».

Distinzione tra giusto o sbagliato, tra bene e male, derivano proprio dalla moralità superiore in cui il cittadino credeva e, alla resa dei conti, non possiamo negare che ancora oggi questo concetto tuteli la vita in società del cittadino. Le azioni del popolo, guidate dal suo essere interiore, influiscono sul vivere in democrazia e in sicurezza. L’autoregolazione interna dell’uomo deriva proprio dalle sue credenze, religiose o meno, di ciò che per lui è corretto o errato.

Un senso sulla luce dell’essere umano che viene da dentro ma che viene anche coltivato attraverso il sapere. Non è una casualità che le università un tempo racchiudevano sempre nei loro atenei una Facoltà di Teologia. L’unione delle discipline del sapere, ottenuta dalla ricerca finalizzata all’esistenza dell’uomo, porta quest’ultimo a connettersi alla realtà che lo circonda. Ed è proprio da questo beneficio base della teologia che tutta la società si regge oggi, ovvero quello dell’arricchimento bilaterale tra disciplina religiosa e altre ragioni di studio.

Principi come libertà, democrazia e responsabilità civile trovano posto al centro del vivere insieme grazie all’origine della formazione dell’intelletto umano nei luoghi di istruzione. Molti teorici si sono soffermati in passato a ragionare su quella che è dunque la funzione sociale della religione, tra questi Durkheim che sottolineò quali aspetti basilari «danno ordine alla società, rafforzano i legami sociali e incentivano la solidarietà sociale». Tutti aspetti senza tempo e senza fede, che auspichiamo di trovare in ogni uomo che incontriamo. Dunque perché continuare a credere che religione e vita in società non si influenzino a prescindere?

Altri credono che la religione offuschi la mente e impedisca di vedere in modo trasparente la realtà che ci circonda, tra questi il famoso Karl Marx. «L’oppio dei popoli», così la definì quest’ultimo. Ciò che resta di vero è che lascia più il segno nella nostra mente quello che vediamo e tocchiamo con mano, piuttosto che il sapere intellettuale.

Aveva creato qualche scalpore negli anni scorsi l’introduzione della materia «Storia delle religioni» nelle scuole medie, portando i genitori a chiedersi perché i loro figli avrebbero dovuto imparare la storia di una fede estranea alla loro tradizione familiare. Sarà che, in un momento di crisi sociale, il sistema educativo ticinese abbia visto più in lontananza di quanto pensassimo?

