Quest’affermazione non è vera in nessun mondo possibile. Anzi è proprio quel periodo in cui uno studente si chiede perché nella sua vita ha scelto di studiare invece che trovarsi un lavoro, per poi tornare magicamente in sé al termine degli esami.

Cosa accomuna ogni esaminato? Sicuramente «l’ansia». Cosa cambia invece da studente a studente? Il modo in cui la si gestisce. C’è chi è stato previdente ed ha già preparato le materie durante le lezioni, così da dover vivere solo l’ansia da prestazione; c’è chi invece vive il periodo prima con estrema tranquillità, pensando che la sessione sia qualcosa di ancora troppo lontano per preoccuparsene, per poi essere colto da un’angoscia indescrivibile – e dal rimorso – ad una settimana dal primo esame senza aver ancora fatto nulla. Poi ci sono i classici «non so niente!» che prendono 10 e lode e i «mi sento preparatissimo!» che escono in lacrime con la bocciatura.

Anche la fase di studio vede principalmente due tipi diversi di studenti che potremmo distinguere in «galli» e «gufi». I primi sono quelli a cui la sveglia suona alle 5 in punto, alle 6:30 sono già sui libri, alle 18:30 hanno finito la giornata di studio e alle 22:00 sono già tra le braccia di Morfeo; i secondi, affermando di essere più produttivi di notte, iniziano a studiare tra le 20:00 e le 21:00, tirando dritto fino alle 5 di mattina (bevendo 7000 caffè, citando Britti), con sveglia alle 13:00 e pranzo alle 16:00. Inutile dire che ognuno dei due è convinto che il suo metodo sia il migliore, ma se il metodo si giudica sulla base del risultato ed entrambi superano gli esami con buoni voti, è difficile giudicare quale sia il più appropriato. Dopotutto il metodo di studio è una cosa molto personale, ad ognuno il suo. A proposito di quest’ultima affermazione, diciamo ciò che tutti gli studenti pensano ma che nessuno dice: lo studio di gruppo è un metodo molto efficace, se si vuole studiare la metà di quanto si dovrebbe. Si finisce sempre per bere un caffè di troppo, per fare la chiacchiera di troppo, una buona mezz’ora di gossip, la partita a Fifa per fare pausa - che poi diventa una sfida al meglio di tre, poi al meglio di cinque e così via -, e poi arriva l’ora di cena e si chiude il libro alla stessa pagina in cui lo si era aperto. Quella che può essere molto utile da fare in gruppo è in realtà la fase di ripetizione, in cui ci si confronta con i propri colleghi su quanto si è studiato (e si condivide con loro un po’ dell’ansia per l’esame imminente). Ovviamente questa volta meglio farla per via telematica, così da non mettere in pericolo nessuno.