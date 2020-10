Andi Gashi è un ventiduenne di Zurigo che frequenta il Master in Medicina all’Università della Svizzera italiana. Per due giorni alla settimana fa pratica negli ospedali del cantone, mentre gli altri giorni si reca sul campus di Lugano per seguire le lezioni in presenza.

Che impatto ha avuto l’avvento della COVID-19 sulla tua vita da studente?

«Prima che mi trasferissi a Lugano, quando frequentavo l’ETH di Zurigo, la COVID-19 ci ha costretto ad adottare un approccio completamente diverso all’ultimo semestre. Ho passato la maggior parte del mio tempo ad aiutare negli ospedali. Ho perso il conto del numero di tamponi che ho eseguito. L’ETH è stato davvero disponibile: ci hanno informati che potevamo saltare gli incontri online se stavamo lavorando. Qui, a Lugano, fino ad ora la COVID-19 non ha cambiato molto la vita studentesca. Durante le lezioni ci sediamo distanziati uno dall’altro e indossiamo le mascherine. Solo il corso di italiano che frequento si tiene parzialmente online».

Come studente di medicina senti di avere una responsabilità maggiore rispetto agli altri?

«Trovo che come studenti di medicina non dobbiamo solo aiutare durante la pandemia, ma anche dare l’esempio agli altri. Quando è stato annunciato lo stato d’emergenza, insieme a molti miei compagni abbiamo contattato gli ospedali per aiutare dove potevamo. Anche ora facciamo così: è un’unica e arricchente esperienza che porteremo con noi per i prossimi anni, ne sono sicuro».

Qual è la tua opinione sulle misure di sicurezza prese dall’USI?

«Penso che per i nostri studi in medicina la cosa più importante sia essere in grado di partecipare alle due giornate sul campo, negli ospedali. Non ci fa molta differenza se le lezioni normali sono in presenza o no. Sotto questo punto di vista, sono un po’ deluso che queste lezioni non siano ancora state spostate online, così da poterle seguire al sicuro da casa, in modo da poter continuare a studiare e concentrarci su dove siamo indispensabili: nelle cliniche, con i pazienti».

