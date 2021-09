L’evento ha portato con sé uno spirito di innovazione: per la prima volta sono stati gli stessi studenti a dare vita ad un’iniziativa come questa, e al contempo alcuni hanno anche partecipato in qualità di professori, insegnando ai loro pari.

«Le modalità d’insegnamento sono state varie: l’insegnamento peer-to-peer del Digicamp, le attività pratiche, l’uso di film e così via – aggiunge Cantoni -. Ogni docente ha accolto la sfida di combinare in modo creativo insegnamento e clima di vacanza.

Un ulteriore elemento merita di essere menzionato: le combinazioni inedite di studenti e studentesse che hanno frequentato le attività, che hanno permesso a studenti di facoltà e programmi di studio diversi, che abitualmente non si incontrano e non dialogano fra di loro, di conoscersi e di arricchirsi reciprocamente».

Il progetto estivo ha riunito non solo la comunità studentesca ma anche altri membri dell’USI. Maurizia Ruinelli, assistente al Prorettorato, ha accolto con piacere l’iniziativa: «Uno degli aspetti positivi legati alla realizzazione dell’USI Summer Campus di cui farò tesoro è stato poter contare sulla collaborazione di un gruppo di studentesse preparate, motivate e sorridenti, che hanno apportato effettivamente un valore aggiunto al progetto in tutti i suoi aspetti.

Per due settimane, l’aria respirata nei corridoi dell’università era energica: «Si chiacchierava informalmente nei corridoi - ci racconta Maurizia - di questo periodo, di progetti futuri e di sogni. Si è ritrovo il dialogo spontaneo e lo scambio di idee e questo è in linea con lo spirito del progetto».

Una brezza di cambiamento, un necessario punto di svolta dopo i difficili momenti. Ora si apre una nuova sfida: il nuovo anno accademico. Qui tutto torna sulla bilancia con le nuove regole messe in gioco. Per ora la certezza è quella di poter tornare sul campus insieme e discutere dunque del futuro.

«La forza dell’USI Summer Campus nasce da questo principio di condivisione». Così conlcude Maurizia.