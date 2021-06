Come nasce l’idea di questo libro per bambini?

«Nasce attraverso un sogno: una mattina mi sono svegliata presto con il ricordo di questa fiaba piena di arcobaleni e ho scritto subito uno stralcio del racconto per non dimenticarlo, sapendo che i sogni sono molto evanescenti. Pian piano, poi, ho iniziato ad intessere intorno alla trama i suoi personaggi – dando loro una forma, un nome e una storia – oltre ai testi delle canzoni che sono state musicate da Tonino Scala».

La protagonista è Lucy, una bambina ipovedente. Ci puoi parlare di lei?

«Per delineare il diverso ero indecisa se scegliere una disabilità come quella di Lucy oppure se optare per l’obesità, due temi che spesso scatenano atti prepotenti. Parlando della mia idea con Annalisa Minetti, mi sono sentita dire “devi assolutamente lasciare il tema di Lucy, ricorda me da piccola”. Infatti Annalisa racconta che quando aveva l’età della mia protagonista era solita indossare dei grandi occhiali gialli che erano uno dei motivi per cui veniva presa in giro. Inoltre, si è accorta di avere dei problemi di vista proprio per via di un arcobaleno: mi ha raccontato che un giorno fuori dalla finestra era spuntato questo arco colorato che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi compagni di classe che erano accorsi a vederlo, mentre lei non riusciva a percepire nulla. È così che nasce il titolo del mio libro.

Ho comunque voluto dare spazio anche a Lara, un’amica di Lucy che porta in luce questo disagio della forma del corpo».

I nomi Tofu e Lucy sembrano dei nomi parlanti. L’effetto è voluto oppure è opera del caso?

«Sì, ci ho pensato e il nome è legato in un certo senso a una forma di non violenza come quello della cucina vegetariana, anche i familiari di Tofu: Tempeh, Bulgur e Seitan, rappresentano in qualche modo il rispetto per il mondo animale, oltre ad avere una sonorità piacevole e mi è sembrato spiritoso poterli chiamare così. Il nome Lucy invece rimanda al tema della percezione visiva e anche della luce che si può portare nella vita degli altri».

Luisa Corna - Cantante, scrittrice e conduttrice televisiva

Tofu è un alieno proveniente dal mondo di Arcus: anche lui – in fondo – è diverso. Come lo vedono gli altri personaggi umani?

«Tofu è un alieno, ma è anche un bambino mosso dalla curiosità e dall’ ingenuità. Il primo incontro lo fa con Lucy e senza nessun timore: i bambini non hanno tutte le sovrastrutture che abbiamo noi e vivono i rapporti in modo più naturale. Gli arcusiani, poi, si illuminano e brillano quando provano un’emozione positiva come la contentezza e Tofu lo fa istantaneamente quando incontra la piccola Lucy. Il colore che ho scelto per rappresentare questi piccoli alieni è l’indaco, in quanto volevo ricordare il concetto pseudoscientifico di questi bambini dotati di capacità speciali che hanno la possibilità di cambiare il mondo. Gli altri personaggi restano sopresi e in un certo senso colpiti dalla capacità di Tofu di impartire loro una lezione con l’aiuto della musica e dei colori».

Nel libro sono presenti diversi spariti musicali con le melodie e i testi delle canzoni, sembra quasi che tu fornisca un alfabeto universale ai bambini. È così?

«La musica è una grande forza che unisce e riesce ad arrivare nel cuore di tutti. Il canto è un veicolo per tirare fuori ciò che si tiene bloccato, vedo la musica come una chiave per aprire ciò che chiudiamo dentro di noi. I testi di certe canzoni presenti nel racconto sono in Esperanto. Ho voluto scegliere questa lingua per sottolineare la mia idea di universalità già rappresentata dalla musica. Per farlo mi sono rivolta a dei traduttori che – purtroppo – non sono molti».

La lotta contro la discriminazione è una storia molto lunga, quali consigli ci regala il tuo libro?

«Il libro di Tofu non è solo dalla parte di chi subisce questi comportamenti, ma anche da chi attua queste prepotenze. È un libro che non vuole giudicare nessuno, ma mostrare che, attraverso il dialogo, ci si può aiutare. La psicoterapeuta Giovanna Rota, nella postfazione al racconto, ha scritto che “la storia di Tofu può essere utilizzata dagli educatori, ma anche dai genitori come veicolo per aprire la comunicazione con i propri figli su temi di particolare delicatezza quali l’accettazioe, il bullismo, l’amicizia, la diversità e la solidarietà”. Mi è sembrato giusto parlare di temi importanti come il bullismo o prepotenza, come mi piace chiamarla. Io da bambina ero molto timida e avevo molte barriere nell’esprimermi e comunicare con gli altri, quindi so cosa vuol dire stare nel silenzio. La musica mi ha aiutata: la prima volta in cui sono salita sul palco, a otto anni, ho tolto questi filtri e ho provato una grande gioia, ero davvero me stessa».

Dal racconto si comprende quanto l’arcobaleno sia meraviglioso proprio per i suoi colori così diversi che lo rendono unico. La diversità è un valore da preservare?

«Certo! È la società ad imporci sempre di più una sorta di omologazione. I social ci mettono faccia a faccia con i giudizi e il bisogno di approvazione. C’è una contraddizione di fondo, in quanto tutti cerchiamo la nostra unicità ma ci omologhiamo perdendo l’identità. Ci vorrebbe un cambiamento radicale che ci permetta di essere noi stessi senza paura di risultare diversi, ma al massimo solo speciali».

Hai in progetto di scrivere altri libri per bambini?

«Sì, sto lavorando ad un’altra avventura di Tofu, che toccherà l’importante tema dell’ecologia».

©CdT.ch - Riproduzione riservata