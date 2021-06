Quest’anno accademico ha rappresentato per L’universo una nuova sfida: diventare una pagina settimanale integrata nel Corriere del Ticino. Per una redazione composta e gestita interamente da studenti delle università ticinesi, mantenere un livello appropriato per il quotidiano è stata una prova interessante. Se ci è riuscita o meno lo lasciamo giudicare a voi, nostri lettori, all’attenzione dei quali L’universo cerca da sempre di portare il punto di vista studentesco, cercando di costruire un ponte tra il mondo universitario e la società in cui esso è integrato.

Come ultimo numero di questa prima stagione del nostro giornale come settimanale, essendo ormai anche sopraggiunta l’estate, vogliamo porre l’attenzione riguardo all’impatto dell’uomo sull’ambiente che lo circonda. Per sensibilizzare su questo tema, presso il Parco Ciani di Lugano sarà esposta l’opera Echoes – a voice from uncharted waters, dell’artista Mathias Gmachl: una balena d’acciaio di 17 metri.

Sono diversi i canali attraverso i quali si cerca di fare sensibilizzazione, ed uno dei più efficaci è quello di mandare un chiaro messaggio attraverso la letteratura e la cinematografia. Sin dagli anni ’90, infatti, alcuni registi hanno utilizzato lo scenario distopico per far emergere tematiche legate all’ambiente, al riscaldamento globale e allo sfruttamento delle risorse naturali.

Un esempio chiaro è il film Waterworld. Nonostante sia uscito ben 26 anni fa, è di un’attualità disarmante, rappresentando un mondo sommerso dal mare in seguito allo scioglimento dei ghiacciai dovuto all’innalzamento delle temperature. L’umanità – pressoché decimata - vive in città galleggianti in condizioni di povertà e assoluto degrado. In questo contesto si svolgono le avventure di Mariner, un mutante uomo-pesce interpretato da Kevin Costner, Helen e la piccola Enola alla ricerca di Dryland, l’ultima mitologica terra rimasta emersa.

Al di là del carattere avventuroso e fantascientifico di questo film, è manifesto un disagio provato dalla prospettiva di un disastro ambientale di questa portata. La metafora con il racconto biblico del diluvio universale è lampante, ma questa volta non è Dio a punire l’umanità, ma quest’ultima che causa da sola la sua sventura.

Un articolo pubblicato da National Geographic Italia di qualche anno fa recita così: «La calotta antartica, se completamente sciolta, potrebbe innalzare il livello dei mari di 57 metri. E, in maniera allarmante, anche quest'ultima è in via di rapido scioglimento, con perdite sei volte maggiori a quanto accadeva 4 decadi fa». Ciò non è abbastanza da prospettare un futuro alla Waterworld, ma 57 metri non sono affatto pochi e basterebbero per sommergere una buona parte di terra. In quest’ottica si scorge dunque il carattere distopico della pellicola di Reynolds, la quale si propone come l’attualizzazione del più grande timore di ecologisti ed ambientalisti, la conseguenza più drastica del riscaldamento globale, che, secondo il regista, riporterebbe l’umanità – o almeno la parte di essa che riuscirebbe a sopravvivere – in un profondo stato di degrado, povertà ed ignoranza.

La natura ci sta mandando dei chiari segnali, e starà alla fantomatica intelligenza dell’uomo – quella facoltà che tanto vantiamo e che ci distingue dagli animali – saperli cogliere e comportarsi di conseguenza.

