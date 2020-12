Chi se lo sarebbe mai immaginato che la vita da studenti, sicuramente impegnativa nell’immaginario comune, ma con aspetti di svago e divertimento, si sarebbe trasformata in un’esperienza di logorante isolamento? Il 2020 ce ne ha fatte vedere di tutti i colori, e non è ancora finita, perché, per concludere l’anno in bellezza, nuove misure restrittive sono state recentemente emanate dai governi per trascorrere le festività in sicurezza. Le disposizioni hanno coinvolto anche l’ambiente accademico, con l’università che di ora in ora diventa sempre più lontana fisicamente. Già privati dei momenti di condivisione e costretti a una vita solitaria davanti al computer, con la chiusura delle biblioteche, luoghi sicuri in cui studiare e prepararsi per gli esami di gennaio, gli studenti universitari si sono trovati ad affrontare una quotidianità sempre più dura e impegnativa, in particolare i fuorisede. Lontani da casa, lontani dai compagni e dai professori, e ora lontani anche dalle proprie famiglie, la loro desolata solitudine sembra non avere fine, specialmente ora che è stata decretata la chiusura totale di bar e ristoranti anche a Natale. E mentre in rete circolano già numerose vignette che raffigurano tutti gli stratagemmi per infiltrare invitati in più ai vari pranzi e cene, parlando con alcuni colleghi, vari hanno a malincuore rinunciato a tornare a casa dalla propria famiglia per non dover subire un periodo di quarantena al rientro in Svizzera. Star lontani dalla propria famiglia durante le Feste è dura, anche se potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per allacciare rapporti più stretti con i propri coinquilini.