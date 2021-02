«Il Servizio carriere da anni aiuta studenti e studentesse dell’USI a progettare il proprio ingresso nel mondo del lavoro, mettendo a disposizione informazioni e contatti con le realtà professionali oltre che formazione e consulenza. Un supporto importante è inoltre il mentoring individuale, svolto direttamente da professionisti che operano sul campo, che aiuta a capire quale carriera intraprendere mettendo a fuoco le proprie capacità in un’ottica di opportunità professionali congruenti. Si tratta di un percorso di affiancamento one-to-one di un mentor (un professionista con esperienza) con un mentee (uno studente) per affrontare al meglio il passaggio da accademia a mondo del lavoro. Grazie all’associazione di professioniste attive in Ticino in diversi ambiti, il BPW, abbiamo potuto offrire alle nostre studentesse un primo progetto, nel quale esse vengono affiancate da chi prima di loro ha dovuto affrontare le stesse sfide. Il mentoring è un servizio altamente «su misura» e di valore, soprattutto in un’epoca di grande massificazione, che implica un grande impegno e attenzione alle individualità e ai potenziali delle singole studentesse». (Silvia Invrea)