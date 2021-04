Il viaggio è uno dei mezzi per provare quell’amata sensazione di libertà e per poter al contempo conoscere ciò che sta oltre la nostra zona di conforto. Innumerevoli culture e luoghi da togliere il fiato spingono costantemente l’uomo verso nuove avventure. È così che il turismo apre le porte della conoscenza e ci permette di uscire dal guscio.

Oggi questo settore, come molti altri, si trova a dover affrontare serie difficoltà per via della pandemia, mettendo a rischio alcuni più di altri.

Abbiamo chiesto l’opinione del professore Rico Maggi, Direttore scientifico del master in Turismo internazionale all’Università della Svizzera italiana, su ciò che sta passando il turismo in questo momento e, soprattutto, l’insegnamento in quest’area specifica.

«Questa situazione pone delle sfide ai professori, che sono però irrilevanti in confronto a quelle che devono affrontare gli studenti. Il nostro master, per esempio, procede molto bene ma il morale non è al top. – così ci spiega Maggi – Avevamo in programma alcune visite in Europa ma purtroppo abbiamo dovuto annullarle o optare per qualcosa di simile da svolgere virtualmente. È stato molto interessante, ma si accumulano ovviamente delle frustrazioni.

Per quelli che invece hanno iniziato il master lo scorso autunno, questa sensazione è ancora più amplificata siccome, diversamente dai loro predecessori, con loro abbiamo solo qualche settimana di lezione in presenza».

Professor Rico Maggi, Direttore Scientifico del Master USI in International Tourism

Un programma di studi che verte su un tema molto dinamico si è ritrovato a dover imparare a spaziare con la mente, ma, al contrario di quanto si possa pensare, «Le iscrizioni sono rimaste stabili e abbiamo anche ricevuto alcune richieste di iscrizione adesso in primavera».

Così anche il settore dei viaggi ha trovato una sorta di «costante» per sopravvivere, soprattutto grazie alle persone di casa che hanno, per ovvie ragioni, optato per uno svago «locale».

«Il turismo di lunga distanza, basato sul traffico aereo, con tutte le incertezze, ha delle difficoltà. In Ticino, che ha una buona parte del suo business sul turismo domestico come abbiamo visto l’estate scorsa, in alta stagione ci si riesce anche a salvare: ai turisti già abitudinari si aggiungono anche quelli che, vista la situazione, non possono spostarsi lontano. – continua il professore – Anche a Pasqua stiamo già avvertendo questo fenomeno. La differenza è che città come Locarno, orientate soprattutto verso i nazionali, faticano meno rispetto a Lugano che invece ha un’impronta attrattiva più internazionale».

Ma a risentirne ovviamente ora è il settore della ristorazione per via del fatto che non possono esercitare; per gli alloggi non ci sono particolari barriere e le prenotazioni non si sono mai davvero fermate.

Ciò che questo particolare momento storico ci sta insegnando è a guardarci intorno, anche stando dentro le mura di casa. Il turismo domestico sta decollando e luoghi talvolta sconosciuti a noi svizzeri di casa, sono ora mete gettonatissime.

«Il turismo ha il problema di sopravvivere a questa crisi. In un primo momento ci sarà una guerra dei prezzi con l’esplosione del mercato del turismo e poi il tutto tornerà a stabilizzarsi».

Secondo il professor Maggi «Quello che si può sperare è che qualcosa del turismo sostenibile rimarrà impresso. Ciò che possiamo invece dare per certo è che il turismo di vicinanza lascerà il segno, avendoci mostrato come, anche senza andare troppo lontano, si possano scoprire luoghi meravigliosi».

