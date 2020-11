La questione territoriale curda è lunga e complessa, ma risale almeno al momento dello smembramento dell’Impero ottomano, quando non è stato concesso al popolo curdo il diritto all’autodeterminazione previsto dai trattati internazionali. Oggi, sebbene il Kurdistan geograficamente condivida lingua e unità territoriale con Turchia, Siria, Iraq e Iran, politicamente è suddiviso tra i quattro stati. L’Iraq è l’unico paese in cui c’è un’entità federale autonoma, il Kurdistan iracheno, creata in seguito alle guerre contro Saddam Hussein nel 2003.

I curdi hanno poi avuto un ruolo fondamentale nella guerra allo Stato islamico, a cui fa riferimento il film, che ha attaccato il Kurdistan in diverse aree. Particolarmente noto è il caso del Rojava, una piccola regione nel nord della Siria, in cui si voleva creare un’entità autonoma. Ma prima l’ISIS ha preso la città di Kobane, riconquistata in seguito soprattutto dalle milizie femminili, poi è intervenuta la Turchia, e, nonostante i curdi avessero aiutato a sconfiggere l’ISIS, sono stati abbandonati dagli Americani in nome dell’alleanza con la Turchia. Ora i curdi governano alcune città, ma non c’è più unità territoriale, così il sogno del Rojava è un po’ svanito.

Im Feuer (2020) di Daphne Charizani, invece, è ambientato in Iraq, e mostra il caso delle Peshmerga, donne combattenti che lottano contro l’ISIS nell’Iraq settentrionale, dalle parti di Mosul, città che era una delle due capitali dello Stato islamico insieme a Raqqa, in Siria.

Il film però non vuole tanto parlare della questione curda, quanto piuttosto di un’identità frantumata, un abbandono doloroso della propria terra. Infatti, spiega Soran Ahmad, Segretario generale dell’Istituto Internazionale di Cultura Curda di Roma, «la regista probabilmente non conosceva molto bene la questione, o per lei aveva un’importanza secondaria, perché l’area in cui è ambientato il film, il Sinjar iracheno, è zona yazida, anche se non viene mai specificato. I curdi yazidi sono molto pacifici, e le ragazze hanno creato un’unità femminile yazida solo dopo le numerose violenze subite, aiutate dal gruppo del PKK, perché erano quelle più incapaci militarmente, al contrario per esempio delle donne del Rojava, nel Kurdistan siriano, che sono molto più organizzate, quasi come un esercito regolare. Probabilmente per un pubblico non curdo quest’aspetto è poco chiaro».

Protagonista della pellicola è Rojda, una giovane soldatessa tedesca di origine curdo-irachena, che vive in Germania sin dall’infanzia, mentre la sua famiglia a un certo punto è tornata nel Kurdistan. Alla rottura del rapporto familiare ha quindi scelto di darsi un’identità tedesca, che sembra una scusa per non elaborare il suo dolore. Non è un caso raro, commenta Soran Ahmad: «La caratteristica di molti rifugiati curdi è che vogliono dimenticare il passato, staccarsi dalla propria realtà. Anche perché quell’area è una bomba a orologeria: da un lato hai il fondamentalismo islamico, che ha una sua impostazione, dall’altro lato c’è Erdogan, tutt’ora sostenuto dalla Nato e dall’Occidente, dall’altro hai un governo iracheno poco presente. È una situazione politica molto instabile, è un paese in cui non sei mai tranquillo, in cui non sai neanche se domani sarai ancora vivo, e quindi in molti preferiscono andarsene in Europa per stare tranquilli, perché nel loro paese non reggono più».

Ma dentro la protagonista c’è una ferita ancora aperta, qualcosa di non risolto. Tutto ciò che vediamo di lei è la sua vita militare, forse un ripiego rispetto alla guerriglia del suo paese a cui non può partecipare, ma capiamo che emotivamente non sta bene: fuma, è sempre nervosa e aggressiva, non riesce ad avere un fidanzato, ad avere una vita vera. La sorella rimasta in Kurdistan invece ha rimpiazzato la sua famiglia con un gruppo di donne combattenti che le dà forza, e per ritrovarla Rojda sceglierà di tornare in Kurdistan, in un viaggio che rappresenterà il suo percorso di guarigione emotiva.

Un’identità negata dunque, quella della protagonista, che rispecchia quella dell’intero popolo curdo. «La questione non è tanto avere uno stato curdo, il Kurdistan alla fine è uno stato transnazionale, quanto piuttosto il diritto di esprimere la propria identità. E sotto il punto di vista dei valori i curdi si sentono traditi dall’Occidente, con cui si aspettavano un’alleanza culturale», conclude Soran Ahmad, che grazie al suo lavoro presso l’Istituto curdo fa proprio questo: mette in contatto due realtà, quella italiana e quella curda, creando un ponte per facilitare gli studi sul mondo curdo da parte degli studenti italiani e viceversa.

