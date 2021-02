Quella di rivolgerci sempre allo schermo, però, era un’abitudine anche prima della COVID-19. Era in ogni caso la prima azione che compivamo una volta svegli e l’ultima prima di andare a letto, lo avevamo già scelto come intrattenitore principale delle nostre sere, delle nostre pause pranzo, dei momenti di solitudine o dei momenti in cui quella solitudine la cercavamo anche in una situazione di socialità. Era la nostra prima fonte di informazione e il mezzo principale con cui comunicavamo con il mondo e con le altre persone.

Ovviamente questi aspetti si sono radicalizzati quando, una volta che la pandemia da Coronavirus ci ha costretti a ridurre le nostre interazioni sociali face-to-face al minimo possibile, lo schermo è diventato non «una» finestra, ma «la» finestra sul mondo. A quel punto anche le relazioni personali che eravamo riusciti a proteggere (mai al 100%, in realtà) dall’intromissione di un terzo elemento, quale lo schermo appunto, sono state, per forza di cose, irrimediabilmente mediate: così un abbraccio tra amici diventa un saluto imbarazzato prima di cliccare l’icona della cornetta per terminare la videochiamata, un bacio tra amanti diventa un veloce bacio volante stampato sullo smartphone. Possiamo dire che, se da un lato la tecnologia dello schermo ci ha permesso di vivere, nonostante tutto, una vita più normale possibile (non sempre riuscendo nell’intento), dall’altro ha contribuito ad alienarci dal mondo reale. Non solo nelle relazioni con gli altri, ma anche nel rapporto con noi stessi, con il mondo e con le opere dell’umanità. Pensiamo un attimo alla fruizione delle opere d’arte. L’esperienza di visitare un museo, di avere emozioni estetiche davanti alla bellezza di un quadro, o di guardare la band che ci piace suonare in concerto: si sono trovate soluzione online, ma davvero pensiamo che sia paragonabile l’ammirare la Monna Lisa attraverso il nostro PC con l’averla a pochi metri di distanza e poterla «guardare negli occhi»?