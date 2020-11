Una vita in upgrade

La tecnologia digitale serve l’uomo nella vita quotidiana con l’obiettivo di semplificarne gli aspetti pratici. Tuttavia, non sempre i benefici che porta sono superiori agli svantaggi che possono incorrere durante l’applicazione di un determinato strumento.

Prendiamo ad esempio l’ambito dell’istruzione. Uno studente universitario gode di molti vantaggi grazie all’utilizzo di device digitali, come un PC, che non solo permette di avere un «quaderno» inesauribile per ogni corso, ma contiene anche libri, dispense, e qualsiasi altro materiale necessario allo studio (insieme a film, giochi ed altre distrazioni necessarie per procrastinarlo). Il tutto condensato in meno di 2 chili di plastica, uno schermo, ed i componenti hardware. La casa dello studente universitario non è più sommersa da tomi e quaderni densi di appunti che intasavano la scrivania e lo seguivano in ogni luogo di studio; gli alunni possono organizzare tutto il materiale su un desktop digitale privato. D’altro canto, però, ci si lega alla durata della batteria, alla capacità di memoria e a possibili malfunzionamenti in cui può incorrere il nostro dispositivo. Il discorso verte quindi su due facce della stessa medaglia. A noi resta l’arduo compito di decidere se far pesare più i benefici oppure gli svantaggi che otteniamo dalla digitalizzazione, e adottare di conseguenza una tecnologia a discapito di un’altra.

Un esempio lampante in questo periodo è dato dall’insegnamento online, che si è presentato come la soluzione digitale al proseguimento della didattica davanti all’impossibilità di svolgere le normali lezioni in presenza. La rivoluzione e la condanna risiedono nel medesimo fatto: con una connessione WiFi stabile ed un computer (ma anche uno smartphone) è possibile seguire lezioni, completare lavori individuali o di gruppo ed anche sostenere gli esami – siano questi scritti od orali -, pur restando a casa.

Già sorgono le prime complicanze. Una connessione stabile non è sempre alla portata di tutti, bisogna quindi decidere se fare lezioni in tempo reale o asincrone. Dopodiché, si deve stabilire la giusta piattaforma, facile da utilizzare sia per i professori che per gli studenti e che abbia meno problemi possibili. Poi ci sono gli esami: permettere al professore di avere a distanza lo stesso controllo che ha in classe è una missione degna di Ethan Hunt; urge quindi rivedere il metodo di valutazione. Una possibile soluzione è affidarsi a domande aperte che spingano lo studente a ragionare, anche con la possibilità di usare il materiale didattico durante l’esame ed introducendo deterrenti per scoraggiare «risposte di gruppo».

Non è possibile conoscere in anticipo la soluzione migliore, possiamo solo studiare a fondo la tecnologia da utilizzare per evitare inconvenienti ed affidarci all’esperienza. Perché la digitalizzazione può aprire per l’uomo possibilità immense, può essere un valido alleato nel risolvere molti problemi pratici della vita quotidiana, ma al tempo stesso, però, questo obiettivo si può raggiungere solo a seguito di una scelta consapevole e ponderata, la quale, per superare una difficoltà ottenendo un beneficio, rischia di aprirne numerose altre.

