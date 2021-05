Oggigiorno ci ritroviamo ad affrontare un'importante questione evolutiva del nostro linguaggio che nasce da un cambiamento nel paradigma della società. Logiche di rispetto ed uguaglianza stanno prendendo sempre più piede e vengono reclamate a gran voce. Fino a qui tutto bene. Però il dialogo viene sempre più raramente trattato in maniera costruttiva, diventando uno scontro logorante tra due ideali forti. Da una parte vediamo il politically correct, il quale si pone come una forte ideologia la quale stabilisce una linea immaginaria che separa ciò che è opportuno da ciò che non lo è. Dall’altra la libertà di espressione, che dovrebbe essere sempre garantita, e che, nel suo semplice essere, «permette» l’esistenza anche di opinioni «irrispettose». Il primo è quindi un gesto forte, nato in reazione ad una situazione che ormai era vista come insostenibile: la discriminazione ed il dis-rispetto nei confronti di alcuni esseri umani.

I toni sono molto accesi, perché se ne è fatta una questione di principio. All'interno della quale il politicamente corretto promuove ed esige il rispetto verso tutti, ma attacca ed esclude chi non accetta o non segue il suo pensiero. Una situazione descritta benissimo dal filosofo austro-britannico Karl Popper, e definita dallo stesso come «Paradosso della tolleranza». Questo tentativo fallito è evidente nel momento in cui si considerano i casi della cosiddetta cancel culture, la quale guarda al passato senza occhio critico ma con la sola voglia di omologare al pensiero attuale ed uniformare ciò che è già stato detto e fatto. Un'operazione infelice che altro non è che uno sfogo della frustrazione, la quale scaturisce dall’impossibilità di modificare il pensiero della popolazione attuale.

Ma facciamo un passo indietro, alla base del principio di rispetto del politically correct, possiamo rintracciare l'assunto che tutti siamo uguali e ad ogni essere umano devono essere concessi gli stessi diritti. E quando proviamo ad attuare questa concezione, entra in gioco la libertà di parola. Ed anche se i due ideali – di uguaglianza e parola – viaggiano a braccetto, si scontrano: garantire il primo può finire per limitare il secondo, e viceversa. Nasce così un nodo gordiano che sembra poter avere soluzione solo passando per un compromesso che limiti il meno possibile il rispetto della diversità e la libertà di espressione.

Una possibile soluzione Alessandrina potrebbe essere evitare di contrastare la discriminazione con le sue stessi armi, ritornando ad un confronto dialogico. Tuttavia, per quanto sia facile scriverlo, resta difficile attuarlo, soprattutto quando siamo costantemente circondati dagli effetti devastanti della violenza e della discriminazione. Ciò non toglie che si debba comunque provare a raggiungere una soluzione. Ridare all'ideale di rispetto il suo giusto piano di appartenenza, potrebbe portarci ad una più facile risoluzione del discorso.

L'augurio che resta da fare è che il moto di cambiamento post-pandemico, che è entrato in molti ambiti della quotidianità, dia carica e luce anche a questa discussione, con una nuova consapevolezza e propensione, in modo da superare le difficoltà del passato.

