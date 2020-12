«Il nostro campione comprende anche fasce della popolazione che talvolta sono difficili da coinvolgere all’interno di studi epidemiologici, ma per noi è importante che ad ogni persona, indipendentemente dalle caratteristiche socio-demografiche, sia data la stessa possibilità di partecipare alla ricerca. È per questo che abbiamo previsto nel progetto diverse modalità di partecipazione, andando incontro alle necessità di ogni partecipante. Per esempio, la popolazione sopra i 65 anni che vuole dare il proprio contributo ma che non ha accesso a dispositivi elettronici in autonomia, ha la possibilità di compilare i questionari telefonicamente. Ognuno di questi partecipanti viene accompagnato dalla stessa persona per tutto il progetto. Gli accompagnatori sono studenti e studentesse attivi nello studio, che hanno creato dei legami con gli anziani, diventando per loro una compagnia in questa situazione difficile, ancora di più per quelle persone che si sentono isolate. Per chi non può, o semplicemente preferisce non recarsi in una delle sedi per il test sierologico, abbiamo inoltre previsto i prelievi a domicilio».